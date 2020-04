BBB20: Look de Manu Gavassi na final vira alvo de memes

Manu Gavassi é terceira colocada do Big Brother Brasil, da TV Globo. A cantora e atriz vai levar para casa R$ 50 mil.



Para a grande noite, Manu apostou em um look colorido que acabou chamando a atenção dos internautas.

Durante a exibição da final do BBB20, muitos seguidores comentaram sobre a roupa de Manu no Twitter.



Confira algumas das reações:



manu: “a inspiração do laço é da minnie, tiago. já que eu estou na disney.” #bbb20 pic.twitter.com/TyuQUkQcjU

— THELMA CAMPEÃ BBB 20 (@whomath) April 28, 2020



Já Manu foi toda Dona Bela floral realness: #BBB20 pic.twitter.com/L32mD8xXZO

— Diva Depressão (@DivaDepressao) April 28, 2020