BBB20: Lucas Gallina comenta discurso feminista de Marcela

Na última terça-feira (28), o ex-BBB20 Lucas Gallina utilizou o Stories do Instagram para fazer alguns comentários sobre as posturas das meninas do reality.



Para ilustrar seu pensamento, Lucas compartilhou uma cena de Marcela e Thelma se abraçando na sala, tentando resolver o atrito entre elas por razão do afastamento evidente, após o namoro da loira com Daniel. Em seguida, ele mostrou um trecho do discurso de Thelma, a grande campeã, criticando Marcela pelo ocorrido.



Em ambos os vídeos, Gallina colocou as legendas “Sororidade no jogo, amigas!” e “Sororidade fora do jogo, amigas?”







Posteriormente, o rapaz escreveu.



“Lembrando que levantar qualquer bandeira para benefício próprio acaba deslegitimando questões importantes para a sociedade. Agravando prejuízo pra aqueles que realmente sofrem“.



E continuou: “Vamos nos unir e lutar verdadeiramente todos juntos para uma sociedade melhor e mais justa.”



Lembrando que no confinamento, Lucas Gallina foi um dos envolvidos em criar uma suposta estratégia para queimar a imagem das mulheres comprometidas, que foi logo revidada pela união de todas contra o grupo dos homens.



Ele ainda teve uma discussão com Thelma depois de não ter dado nenhuma estaleca certo dia, para a compra dos alimentos na Xepa.



