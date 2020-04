BBB20: Manu e Babu caem no choro após passarem pelo Paredão

Assim que Mari deixou o Big Brother Brasil 20, da TV Globo, com 54,16% dos votos, Babu e Manu, que também estavam no Paredão, não aguentaram a emoção. Os dois começaram a chorar e agradeceram ao público pela permanência no jogo.



Thelma correu para conversar com Manu.



“Eu sabia que você ia ficar”, disse Thelma.



Sozinho, Babu abraçou a almofada, que ele chama de “Wilson”.



“Pode fechar a academia”



Momentos depois, Babu brincou sobre o fato de Mari não estar mais na casa.



“Pode fechar a academia, gente”, disse o ator.



Thelma completou: “Pode estar fechando, já vai adiantando…”.



Na sequência, o ator disse: “Não, mentira. Eu vou dar uma caminhada em homenagem à Mari amanhã”.