BBB20: Manu Gavassi na final ‘bomba’ de reações na web

Nesta quinta-feira (23), aconteceu a última prova do BBB20, que valia uma vaga na final e a vencedora foi Manu Gavassi. Com isso, Babu, Rafa e Thelma estarão no último Paredão e disputarão a preferência do público para permanecer na casa em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.



E, enquanto tudo acontecia, os internautas estavam fervendo nas redes sociais, reagindo a tudo que acontecia e o OFuxico separou alguns deles para vocês.



Confira!







MANU TÁ NA FINAL! ALELUIA ARREPIEI! https://t.co/k0XjTvvHO9

— Bruna Marquezine (@BruMarquezine) April 24, 2020



THELMA REGINA GANHA ESSA PROVA MULHER PLMDDS NUNCA TE PEDI NADA@thelminha_assis #BBB20

— Miss we read (@oisouarafaela) April 24, 2020



é né, se babu ganhar essa prova vocês ja sabem… #BBB20

— mundinho thelma winner (@suggarrangel) April 24, 2020



– E aí, o que anda fazendo nessa quarentena? – eu: #BBB #BBB20 pic.twitter.com/iv9UCyofjb

— dedo on the cool and gritaria (@GabrielSFreit4s) April 24, 2020



A THELMA VAI GANHAR A PROVA



A THELMA VAI GANHAR A PROVA



A THELMA VAI GANHAR A PROVA



A THELMA VAI GANHAR A PROVA



A THELMA VAI GANHAR A PROVA



A THELMA VAI GANHAR A PROVA



A THELMA VAI GANHAR A PROVA



A THELMA VAI GANHAR A PROVA #BBB20

— Só Jesus Na Causa (@IssisGabriella) April 24, 2020



que babu não ganhe a prova



que babu não ganhe a prova



que babu não ganhe a prova



que babu não ganhe a prova



que babu não ganhe a prova



que babu não ganhe a prova #BBB20 pic.twitter.com/gyqGF3hfQ6

—- beastars (@_tnbhdpumpkin) April 24, 2020



aí eu amo o babu #BBB20

— lari (@alaricomenta) April 24, 2020







@tiago_leifert eu te entendo, também chorei na chamada do #bbb20 do globoplay, JÁ ME SENTINDO ÓRFÃ pic.twitter.com/3TNPYqaDAl

— Felipe Armando (@LipinArmando) April 24, 2020



Adoro quando a prova do BBB é um Quiz , ainda mais sobre a temporada #BBB20 é fogo no parquinho pic.twitter.com/AXfoHpOYbF

— Luan Lopes (@luanrlopees) April 24, 2020



Eu não tenho estômago para assistir essa prova #nervoso #bbb20

— bibi (@PatrickAfonso13) April 24, 2020



HAHAHAHHAHAJAJAJJAJAJJ meu deus o tombo do tombado passando de novo #bbb20

— cibele (@sophhhhhhia) April 24, 2020



esse tombo do hadson foi tudo pra mim #bbb20

— bhruna (@THELMACAMPEABBB) April 24, 2020



Torcer pro Babu é uma tortura. Bem parecido com torcer para aquele time… Corinthians o nome. #bbb20

— Babi Santana (@_Barbaraclara) April 24, 2020



Eu se tivesse q participar de uma prova dessa #BBB20 pic.twitter.com/cwPSK4xChN

— Taís (@Tiaszinha) April 24, 2020



Se o babu perder: esqueceu as respostas Se o babu ganhar: errou de propósito Os haters tem que se decidirem kkkkkk #BBB20

— TaGoLim4 (@t4g0semamor) April 24, 2020



Manuuuuuuuuuuuuu está final do BBB!!! #BBB20

— Gui Targaryen (@Guiilhermemp) April 24, 2020



EU VO MOOOOORRRERRRRRRRRRRRRRR MANOELA NA FINAAAAAAAAAAAAAAAAAL PORRRAAAAAAAAA #BBB20

— Hermione skywalker organa (@rosazabela) April 24, 2020