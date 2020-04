BBB20: Manu Gavassi sofre queimadura de segundo grau

Quem assistiu ao programa ao vivo do BBB20, na última segunda-feira (20), pode ver que Manu Gavassi preparou batatas recheadas para Rafa Kalimann, se aventurando na cozinha, algo que ela comemorou muito ao ver que tudo deu certo.



BBB20: Bruna Marquezine mexe o popozão para Manu ficar



Porém, parece que nem tudo deu tão certo assim. Em certo momento, Manu Gavassi encostou o braço no forno e acabou se queimando. Já, nesta terça-feira (21), em conversa com Rafa, ela mostrou a marca do machucado.



Ex-BBB Marcela McGowan muda visual e Gizelly aprova



“Ontem, não estava essa bolha, né?”, questionou Rafa.



Após Manu dizer que “estava começando”, ela acrescentou: “Thelminha falou que é uma queimadura de segundo grau”.



Boninho confirma retorno de No Limite



Rafa aproveitou para brincar com Manu e dizer que a cantora deveria fazer uma tatuagem da queimadura.



“Sim, bolha do BBB, marcas de guerra”, disse Manu, entrando na brincadeira.



BBB20: ‘Agarrou o caubói’, disse Rafa sobre ex-BBB em festa



Paredão nesta terça-feira



Vale lembrar que, apesar do clima bom na casa, hoje é dia de eliminação e Manu Gavassi é uma das emparedadas. A cantora disputa a preferência do público contra Babu e Mari Gonzalez.