BBB20: Marcela e Bianca Andrade marcam live em conjunto

Se elas não foram muito amigas no jogo, parece que fora do BBB20 Marcela McGowan e Bianca Andrade podem construir uma relação bem legal.



Nesta quarta-feira (29), por meio do Twitter, Marcela anunciou uma transmissão ao vivo com a blogueira de beleza ainda hoje, às 23h30, direto do Instagram da loira, animando os fãs de ambas.



Uhuuuuul! Live hoje com um mulherão desse… https://t.co/EY55f3dEE5

— Boca Rosa (@BiaAndradeOfc) April 29, 2020



“Vocês pediram sim! Vamos brincar de ‘Eu nunca’ comigo e com a Bia?”, escreveu. Como resposta, Bianca elogiou. “Uhul! Live hoje com um mulherão desse…”



Look polêmico







Bianca Andrade causou mais uma vez, como já é de costume. A influenciadora digital deu o que falar com sua participação na final do Big Brother Brasil 20.



A ex-sister se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter por sua aparição e um dos assuntos foi, claro, o seu look escolhido para a ocasião.



Bianca estava de vestido rosa de seda, todo estampado, e uma bandana combinando. A produção foi feita pela marca Kaoli, que preparou várias das coleções que Boca Rosa usou dentro do confinamento.



Logo o visual esgotou no site e todo mundo quis comprar peças iguais a que a influencer estava usando, afinal ela é lançadora de tendências e estava deslumbrante na transmissão ao vivo.



Porém, um detalhe chamou a atenção de alguns internautas e gerou a maior polêmica: a estampa do look era igualzinha à usada nos uniformes da loja de perfumes e cosméticos OBoticário.



Algumas pessoas especularam que ela estaria fazendo propaganda pois lançaria algo em parceria com a marca, outros alegaram que ela teria sido enganada pela Kaoli e que não se tratava de uma estampa “exclusiva” como ela achou que seria.



Nem a loja, nem Bianca se manifestaram sobre o ocorrido.