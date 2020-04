BBB20: Marcela elogia cada uma das sisters e emociona web

Esse Big Brother Brasil 20 teve uma importante mensagem de feminismo, empoderamento, sororidade, empatia e união feminina.



A ex-sister Marcela resolveu aproveitar o momento da Grande Final com três mulheres maravilhosas para fazer uma carta aberta a todas que passaram pelo jogo.



Primeiro, ela fez um texto geral refletindo e fazendo um apanhado sobre tudo o que aconteceu nesta edição. Depois, elogiou cada mulher que esteve com ela no reality show e destacou como cada uma impactou em sua vida.



“Carta aberta às minhas colegas de confinamento: Olhar o BBB de fora, sem o peso do jogo, me fez admirar ainda mais vocês! Vivemos juntas provavelmente a aventura mais louca de nossas vidas. Sabemos como estar lá é difícil, sabemos dos medos, inseguranças, julgamentos, que fazemos e recebemos, das dificuldades maximizadas pela pressão de um confinamento, de um jogo, de votos. Entender todo o contexto me fez aumentar, ainda mais, meu respeito por vocês. Famosa ou anônima, médica ou cantora, temos em comum uma característica: OUSADIA (e devo confessar, uma das que mais me encanta nas pessoas). Arriscamos carreiras, expusemos nossas vidas e de nossas famílias (dos amigos, dos ex’s), escancaramos nossas qualidades e defeitos em rede nacional e nos colocamos para julgamento em um jogo nada fácil. Pode ser que achem que tudo isso é não ter juízo, mas eu prefiro chamar de CORAGEM! O inegável é que fizemos parte de uma temporada inesquecível! Contribuímos pra isso com nossas risadas, danças, conversas, noites acordadas, doçura, braveza, abraços, selinhos, papos cabeça e piadas idiotas, sensatez, maluquice, coerências e ERROS. Sim, em algum momento, TODAS erramos. Isso já era esperado, afinal, o jogo trata de seres humanos. Mas até os nossos erros foram proveitos! Junto com muitos de nossos acertos eles levantaram discussões aqui fora, temáticas importantes, coisas que toda nossa sociedade precisa refletir. Eles também vão ser um grande empurrão em nossas vidas, na direção de mais informação, mais empatia, mais aprendizado e mais amadurecimento. Eu espero que muitas mulheres tenham visto a força que temos quando estamos unidas, e como a rivalidade entre nós nos enfraquece. Eu espero que algumas delas tenham se sentido inspiradas a serem mais livres: para brincar, para dançar, para se apaixonar, para se impor, para rir, para usar sua voz, se expressar, se jogar, errar, se desculpar e recomeçar sempre que preciso”, dizia o recado.







Leia o que ela falou de cada uma das sisters do BBB20







Thelma











Manu











Rafa











Bianca











Gabi











Mari











Ivy











Gizelly











Flay