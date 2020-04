BBB20: Mari Gonzalez responde recado de Anitta

Será que nós temos uma amizade de poderosas nascendo? Assim que Mari Gonzalez saiu do Big Brother Brasil 20, Anitta logo mandou mensagem para a musa fitness convidando-a para ir à sua casa e agora, em conversa com a emissora, a ex-sister contou que ficou super feliz com isso e já quer se aproximar dela.



Durante o bate-papo com a Globo, a última eliminada do reality show falou que amou saber que a cantora estava torcendo por ela e tinha até prometido live para os fãs caso ela continuasse no programa.



Mari contou que uma das primeiras coisas que disseram depois de sua saída da casa mais vigiada foi “Anitta está com você” e ela ficou bastante contente com isso e com o pedido de amizade.



“Li a mensagem da Anitta e adorei. Eu sempre admirei muito ela, mas nunca tive nenhuma aproximação. É uma das mulheres que mais admiro pela história, empoderamento, luta… Para mim, é uma honra ela ter torcido por mim o tempo inteiro”, disse a ex-BBB.



A influencer também confessou que as duas já conversaram aqui fora e Anitta deu o maior apoio para ela, que já ‘shippa’ essa nova parceria que está se formando.



“Nós conversamos aqui fora, sim. Ela me deu o maior apoio. Eu sempre gostei da Anitta e, se depender de mim, essa amizade vai rolar. Quanto ao convite para ir na casa, vou na primeira oportunidade que tiver. Estou apenas esperando passar essa situação toda. A gente vai curtir juntas. Já tenho até o nome do nosso ship de amizade: Marinitta”, brincou ela.



Mari também aproveitou a ocasião para responder o recado de Anitta publicamente.



“Anitta, o convite está aceito, viu?! Quero ir na sua casa e dançar muito suas músicas logo que acabar a quarentena. Na sua próxima festa, já pode confirmar minha presença. Se depender de mim, essa amizade está valendo”, concluiu.







Mari Gonzalez teve uma trajetória para lá de divertida no Big Brother Brasil 20. Em diversas situações, ela não entendia as coisas direito, era meio atrapalhada, sempre ‘velava’ Flayslane durante as cenas de choro, não contava nenhuma história sem colocar um ‘e tanãnã’ no meio e ela também tinha um jeito bem espontâneo.



Tudo isso fez com que a ex-sister virasse uma ‘máquina de memes’ durante o programa, porque os internautas sempre viam uma oportunidade de fazer graça com o comportamento dela.



Mari, por sua vez, amou saber disso e até comentou que acha isso muito legal e já está acompanhando tudo.



“Eu sei do meu jeito louco de ser, mas eu não sabia que eu era uma máquina de memes (risos)! Tem meme de tudo quanto é jeito. Vi aqui fora que eu não escutava nada, estou me dando conta disso agora! Falavam uma coisa e eu entendia outra nada a ver. Era cada coisa que saía dessa minha cabeça… Eu vou usar esses memes todos. Só quero saber dos memes, dos problemas não quero saber! (risos)”, afirmou.



