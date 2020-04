BBB20: ‘Me trocou pelo boy’, diz Thelma ao criticar Marcela

Thelma foi a grande campeã do Big Brother Brasil 20 e um dos motivos para isso foi seu jeito sincerão dentro do confinamento. E é claro que isso continua fora da casa e principalmente na hora de avaliar tudo o que rolou no programa.



Em entrevista posterior para a emissora, ela abriu o coração refletindo sobre o comportamento dos outros participantes e chegou até mesmo a criticar Marcela.



Elas eram muito amigas dentro da casa mais vigiada do Brasil e chegaram a ser um ‘trio fechado’ com Gizelly. Sempre juntas, querendo chegar à final unidas e se protegendo sempre.



O problema foi que, quando chegaram os participantes da Casa de Vidro, essa relação entre elas mudou um pouquinho. A amizade das outras duas com Ivy cresceu, sendo que Thelma não conseguiu se aproximar muito da modelo, e ainda Marcela começou a se relacionar com Daniel.



A médica passou a se sentir excluída e cada vez mais afastada do grupinho que tinha antes. Durante um Jogo da Discórdia, ela até mesmo foi trocada no pódium de Marcela pelo novo namorado da sister.



Apesar de não ter dito nada no reality show, quando saiu ela resolveu desabafar sobre esse momento, que a deixou bastante chateada.



“Amiga, cê levantou uma bandeira feminista e aí me troca pelo primeiro boy que aparece”, pontuou.







Em entrevista, Thelma também comentou sobre sua mudança de grupo no meio do jogo.



Após se sentir excluída por Marcela e Gizelly com Ivy e Daniel, a médica resolveu se afastar e foi aí que ela se aproximou de Manu Gavassi e Rafa Kalimann.



Elas acolheram a sister e, para ela, isso foi fundamental para o seu futuro no jogo. Inclusive, as famosas foram as duas outras grandes finalistas do reality show ao lado de Thelma.



“Eu me identifiquei com a Marcela pela questão profissional. Querendo ou não, a gente pausou a nossa vida aqui fora e nós compartilhávamos uma angústia de saber como seria a reinserção no mercado de trabalho depois desse jogo. Esse foi o nosso primeiro contato. Mas também me identifiquei com ela pela causa feminista, que eu sempre respeitei muito. Com a Gizelly, por ser aquela pessoa divertida, uma advogada criminalista que passava uma mensagem muito forte. Só que eu percebi, quando elas se aproximaram da Ivy e do Daniel, que não valia a pena forçar a barra para fazer parte de um grupo que não quer que eu esteja nele e com o qual eu não concordava com as atitudes e com o posicionamento em relação ao Babu. Foi aí que eu olhei para a Rafa e para a Manu, que são pessoas que eu sempre considerei bem posicionadas no jogo. A minha intuição e a da Rafa sempre foram muito parecidas, os nossos votos também batiam muito. Então, por que não me aproximar delas? A Gizelly até chegou a questionar que elas eram influenciadoras e com um nível social diferente, mas eu sempre achei que aquilo não importava. A gente estava no jogo como jogadores tínhamos que seguir os nossos princípios, independentemente de classe social. Senão, elas não teriam entrado. Eu acho que eles colocaram seres pensantes para debater lá dentro justamente por isso. O jogo é de alto nível por isso. Me uni à Rafa e à Manu e não me arrependo um segundo porque eu aprendi muito com elas. A gente teve uma troca muito grande”, revelou.