BBB20: Namorado de Manu Gavassi pede parceria dela com Dua Lipa

Ah, o amor! A parceria de Manu Gavassi e o amado Igor Carvalho vai além do sentimento mútuo da paixão. O relacionamento conta com a cumplicidade do maior torcedor da fada sensata do BBB20.



Após a participação da cantora britânica Dua Lipa na edição da noite de quarta (22), no reality show da Globo, o namorado de Gavassi postou no Twitter:



“Dia histórico hoje, hein… haja coração”, disse.



Em seguida, o jovem emendou:



“Queremos feat. Manu ft Dua”, falou.



Será que vem parceria por aí?



— Igor Carvalho Rodrigues (@rodriguescigor) April 23, 2020



Leve queimadura







Quem assistiu ao programa ao vivo do BBB20, na última segunda-feira (20), pôde ver que Manu Gavassi preparou batatas recheadas para Rafa Kalimann, se aventurando na cozinha, algo que ela comemorou muito ao ver que tudo deu certo.



Porém, parece que nem tudo deu tão certo assim. Em certo momento, Manu Gavassi encostou o braço no forno e acabou se queimando. No dia seguinte, em conversa com Rafa, ela mostrou a marca do machucado.



“Ontem, não estava essa bolha, né?”, questionou Rafa.



Após Manu dizer que “estava começando”, ela acrescentou: “Thelminha falou que é uma queimadura de segundo grau”.



Rafa aproveitou para brincar com Manu e dizer que a cantora deveria fazer uma tatuagem da queimadura.



“Sim, bolha do BBB, marcas de guerra”, disse Manu, entrando na brincadeira.



