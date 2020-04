BBB20: ‘Não era minha personalidade’, diz Mari sobre Flay

Mari Gonzalez foi a eliminada do Big Brother Brasil 20 na última terça-feira (21) e logo na manhã seguinte já participou do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, onde abriu o jogo sobre sua passagem pelo reality show.



“Estou em choque ainda, digerindo tudo o que está acontecendo, muita informação. Estou aos pouquinhos tentando entender”, começou ela sobre o período confinada.



Durante o jogo, uma pessoa de quem ficou bastante próxima foi Flayslane. Porém, a influenciadora fitness teve alguns desentendimentos com a cantora dentro da casa mais vigiada do Brasil.



Apesar de serem amigas, Mari abriu o coração e desabafou sobre a relação das duas, dizendo que discordavam de muitas coisas, chegando até mesmo a discutir em uma das festas.



“Eu gostava da energia dela, do jeito… muita coisa nela eu gostava. Só que a gente batia muito de frente em algumas ideias. Por exemplo, na forma de agir, o jogo era diferente. Eu não estava acostumada com o jeito dela com amizade. Eu não conseguia dar o que ela queria, isso me incomodava. Apesar de estar com ela, não era minha personalidade. Isso bateu muito diferente”, declarou.



Quando reviu a cena em que as duas acabaram brigando e Mari tinha falado muitas verdades para a ex-sister, a influenciadora se explicou sobre a situação.



“Eu até me arrependi pela forma que falei, porque me exaltei mesmo. Eu estava no meu limite. Então naquele momento que teve mais uma cobrança, eu explodi”, falou.







Durante o programa, Mari também relembrou as polêmicas de dentro da casa, como a briga com os homens, que queriam queimá-la com o público tentando fazê-la ser infiel no relacionamento com Jonas Sulzbach, e o desentendimento com Rafa Kalimann, que já conhecia antes do programa.



Sobre o ‘plano de sedução’ dos brothers, Mari afirmou que foi um baque muito grande, pois os considerava seus amigos verdadeiros.



“Para mim, aquele momento foi um baque muito grande. Foi a minha maior decepção no programa, porque eu não esperava. Algumas pessoas envolvidas andavam comigo, brincavam, ficava junto e quando recebi a notícia foi um choque muito grande. Eu fiquei até sem reação (…) Os que me pediram desculpa, eu perdoei. O perdão não é para a pessoa, é para mim, me fez bem aquilo. Mas indignada eu fiquei. Muito triste”, declarou.



Sobre Rafa ter falado mal dela durante o jogo, Mari disse que conversou com ela, mas que queria ver tudo o que aconteceu para tomar uma decisão consistente sobre tudo.



“No programa, eu esclareci tudo. Agora que sai, estou recebendo várias informações que não tinha ideia, de pessoas que falavam mal de mim o tempo inteiro e eu nem imaginava. (…) Uma das pessoas que falou bastante foi a Rafa. Mas parece que foi muito. Ainda não vi. (…) A gente já tinha um desentendimento fora da casa. Quando entrei, eu pensei: ‘vai ser tudo zerado’. Mas assim, zero problema. A gente tentou resolver isso”, explicou.



