BBB20: ‘O Brasil precisa’, diz Anitta sobre Thelma campeã

Anitta estava torcendo para Babu Santana vencer o Big Brother Brasil 20, mas como o brother foi o escolhido para deixar o confinamento no último Paredão antes da Grande Final, agora a cantora tem outra favorita.



Em seu Instagram, ela publicou uma foto de Thelma, declarando a torcida para a médica, e pediu para que seus fãs ajudem a fazer a sister campeã do reality show.



BBB20: Manu, Rafa e Thelma estão na final



“Peço aos meus fãs. Vamos fazer história. O Brasil precisa dessa vitória cheia de ensinamentos verdadeiros e de representatividade. Sua história tem muito a ensinar aos brasileiros, Thelma… Vamos ajudá-la a ajudar a gente com seus tantos motivos de inspiração pra nós”, escreveu ela na legenda.



Nos stories, Anitta também comentou que a sister é uma ‘exceção’, por ter sido a única negra de sua turma de medicina, e que precisa vê-la ser vencedora do programa também.



“Faça mais uma exceção na sua vida. Ganhe esta edição. O Brasil precisa da sua vitória”, declarou.



Já para Babu, a artista disse que ficou muito triste com a eliminação, mas disse que ele é um ‘campeão da vida real’ e terá muito sucesso.















Babu declara torcida para Thelma no BBB20



Babu Santana foi o último participante a deixar o Big Brother Brasil 20 antes da Grande Final e já tem uma favorita para ganhar o reality show.



Durante a entrevista para o Rede BBB, o ator declarou que quer ver Thelma campeã, sem esconder a admiração e torcida por ela desde sempre.



“A Thelma sintetiza todo o meu pensamento. Sempre pensei que, se não fosse eu, tinha que ser ela. Thelma é uma referência para todas as meninas pretas do Brasil. Passou por todas as dificuldades, enfrentou todo tipo de preconceito e se tornou médica. Hoje, consegue ter uma profissão nobre, se divertir, ajudar a mãe dela. Para mim, ela é o símbolo desse BBB”, disparou ele em defesa da sister.



Por outro lado, durante a berlinda, a equipe que cuida das redes sociais de Babu aqui fora acabou pedindo para votarem para Thelma ser eliminada, enquanto os administradores das páginas dela também pediram para que votassem contra o ator, isso acarretou em uma grande briga entre as torcidas e muitas críticas do público.



BBB20: Equipes de Babu e Thelma se alfinetam e dividem fãs



BBB20: Equipe de Babu ofende Thelma e fãs ficam revoltados