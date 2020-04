BBB20: Pai de Manu debocha de ‘hate’ de Anitta e Neymar

É, haters, agora aguentem Manu Gavassi na final do Big Brother Brasil 20. Depois de passar por um Paredão histórico com mais de um bilhão e meio de votos que dividiu torcidas e até mobilizou famosos a escolherem um lado, agora a cantora conseguiu garantir sua vaga entre os finalistas do reality show depois de vencer a última Prova da edição.



BBB20: Manu Gavassi na final ‘bomba’ de reações na web



O pai da sister, Zé Luiz, ainda aproveitou a felicidade para deixar um recadinho para quem torcia contra Manu, como Anitta, Neymar, Gabigol, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, os antigos participantes eliminados e alguns jogadores de futebol. Todos tinham feito a maior campanha para que votassem pela eliminação da artista, mas não deu muito certo.



“Aliás, put* reviravolta nesse BBB. Os Chernoboys, jogadores de futebol, o filho do presidente, Anitta, tudo contra e, 1,53m e 42 kg derrubando tudo. (carinha chorando de rir, coração e um emoji de fadinha, em referência ao apelido da filha). Eu acredito em fadas, eu realmente acredito”, escreveu ele em seu Twitter.







Será que Manu Gavassi acrescentará outra felicidade em sua lista? Como se não bastasse já estar garantida na final do Big Brother Brasil 20, estar fazendo o maior sucesso fora da casa e estar alavancando sua carreira artística, pode ser que a sister ainda seja pedida em casamento.



Durante as primeiras semanas do reality show, ela pediu Igor Carvalho em namoro e o rapaz aceitou indo com um cartaz na Casa de Vidro pedindo para que avisassem a cantora. Agora, ele surpreendeu os fãs falando em casamento.



Karol Pinheiro, amiga de Manu, publicou uma foto em seu Twitter relembrando seu próprio matrimônio e que foi a sister quem pegou seu buquê, indicando que ela seria a próxima a subir ao altar.



O namorado da artista logo respondeu “o pedido vem” à publicação, o que levou a web à loucura e empolgou demais os internautas.



O alvoroço foi tão grande, que Igor precisou se explicar e acalmar o coração exaltado das fãs que querem logo ver os pombinhos casados.



“Gente, eu disse data? O pedido vem no tempo certo, na hora certa. Mas quando se ama, sempre você almeja e deseja planos, ou seja… Dá para entender, né?”, ponderou ele.







