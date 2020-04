BBB20: Porcentagem de votos de Gabi neste paredão de domingo 05/04

Votos de Gabi nesse paredão do BBB de domingo deixam ela na segunda posição, mas nada está decidido ainda.

A porcentagem de votos de Gabi neste paredão que foi formado na sexta-feira, e será dado o resultado no domingo 05/04, apontam que ela deverá permancer no programa, segundo dados da enquete do site Boa Informação.

Até o momento, Thelma está com 44,79% dos votos; Gabi com 32,11% e o ator Babu aponta com 23,11%.

Em uma média de votação de sites especializados em enquete do BBB, além de algumas redes sociais que fazem a pesquisa, Thelma também lidera rejeição com 48,01%, já Gabi com 45,66%, e Babu ficando bem atrás com 6,33%.

Vale ressaltar que nada está decidido ainda, porém acreditamos que Babu está livre nessa.