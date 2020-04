BBB20: Provas de que Babu não ficou nada excluído sem Prior

O Big Brother Brasil 20 está na reta final e o Paredão da vez está dividindo corações de boa parte do público. Isso porque Babu, Thelma e Rafa conquistaram muitas pessoas, que estão chateadas por terem que decidir entre quais dos três continuarão com a chance de conseguir o grande prêmio.



Tudo fica ainda mais difícil porque o ator, a médica e a influenciadora são muito amigos e também não estão nada felizes de se enfrentarem na berlinda, porém esse é o jogo e só dois serão finalistas.



Vale destacar que essa união dos três ainda contraria outra parcela dos telespectadores, que juravam que Babu ficaria isolado caso seu amigo, Felipe Prior, fosse eliminado.



O fato é que ele foi o escolhido para deixar o confinamento, mas Babu não ficou nada sozinho por conta disso.



Por isso, nós do OFuxico preparamos uma lista de provas de que o ator foi muito acolhido, mesmo vendo seu parceiro de jogo saindo do reality show.



Coreografias



Babu já tinha mostrado o talento na dança, já tinha inventado muitos passinhos. Mas desde que se viu sem Felipe Prior no jogo, ele logo deu uma chance para a coreografia de Manu Gavassi para Don’t Start Now, enchendo o público de fofura.



Além desta, o ator também participou de muitas outras dancinhas em grupo, mostrando o bom humor e o gingado.







Rei das festas



As meninas logo transformaram Babu no rei das festas. Depois que seu companheiro saiu, as sisters puxaram o brother para ser o centro das atenções na festa e deixaram com que ele se sentisse muito bem acolhido.



Na primeira festa pós-eliminação ele até mesmo usou uma coroa e ficou no meio da mulherada da casa, todo feliz e amado.







União com as meninas



E não foi só em festas ou nos momentos de diversão que Babu se sentiu parte do grupo. O sentimento de união foi muito além, com as meninas dando muito carinho, atenção e proteção para o ator.



Nelas, ele viu um colo para chorar e braços abertos para abraçar, sem ressentimento por brigas anteriores.







Muita conversa boa



Babu gosta muito de conversar, trocar ideia, debater assuntos importantes, colocar em pauta temas sociais e raciais… Ele já fazia isso desde o início do programa, mas as mulheres deram ainda mais abertura para ele depois que Felipe Prior saiu.



A eliminação do brother deixou o brother mais próximo delas e garantindo muita conversa bacana dentro da casa.







Muitas brincadeiras



E é claro que não podemos esquecer que rolou muita brincadeira depois que Babu ficou ‘sozinho’. O brother ficou mais aberto com as meninas e elas também ficaram mais receptivas com ele. O resultado disso não podia ser outro: muita brincadeira.



O ator foi montado de mulher pelas sisters e todos caíram na gargalhada com a diversão. Além dessa, também teve outra vez em que ele e Manu fingiram que eram ‘apresentadores’ de uma premiação e escolheram os melhores e os piores momentos do Big Brother Brasil 20.







