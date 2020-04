BBB20: Rafa Kalimann e suas frases mais icônicas

Esse Big Brother Brasil 20 deu muito o que falar nas redes sociais. A edição teve recorde de audiência e também de comentários na web, inclusive de famosos que acompanharam tudo o que rolou na casa mais vigiada do país.



Quase não se falava de outra coisa que não fosse o reality show, cheio de polêmicas, brigas, discussões, momentos engraçados e muita confusão.



Tudo isso, é claro, era muito compartilhado pelos internautas, que também criavam muitos memes e piadas sobre tudo o que acontecia.



Uma das protagonistas foi Rafa Kalimann, que soltou diversas frases icônicas durante sua participação no reality show e que foram muito reproduzidas pelos telespectadores, que com certeza se lembrarão delas.



Confira algumas dessas frases memoráveis que separamos para vocês:







Aqui é blindada, Bia



Rafa Kalimann e Bianca Andrade não ‘se bicavam’ desde antes de entrarem no Big Brother Brasil 20. Durante uma festa, a relação delas ainda piorou.



Isso porque a ‘Boca Rosa’ foi falar com a outra influenciadora, porém ela estava bêbada, acabou se exaltando e empurrando ela. Foi aí que Rafa soltou sua primeira frase de efeito.







E foi as margens dessa cena que eu comecei a amar essa mulher!!!!!! ” – Cê tá me empurrano? “



” Aqui não, Bia. Aqui é blindada. “ NOSTALGIA RAFA#BBB20pic.twitter.com/bZKfZmpQUr

— Felipe Jin (@hotfjin) April 22, 2020







Aprende a ser um pouquinho menos machista



Rafa Kalimann também deu um show de ‘girl power’ no Big Brother Brasil 20 e deixou os homens ‘quietinhos’ durante a memorável briga homens x mulheres.



Após ouvir Hadson tentar justificar o ‘injustificável’, a missionária soltou mais uma frase que foi bastante compartilhada no Twitter e levou a web à loucura.







esse sem dúvidas é um dos momentos mais icônicos e girl power do bbb20, e que com certeza não poderia ficar de fora do melhores momentos da rafa NOSTALGIA RAFApic.twitter.com/JAyzBp9Jfz

— ‎ً (@herronsfav) April 22, 2020







Aleluia, arrepiei



Também não podemos esquecer do dom de Rafa Kalimann em fazer previsões. Quando Pyong Lee contou sobre ter sonhado com seu filho, Jake, que estava para nascer durante sua participação no Big Brother Brasil 20, a sister logo se arrepiou com a história e afirmou que sentiu que ele já tinha vindo ao mundo.



“Aleluia, arrepiei” virou sua frase mais poderosa e logo caiu na boca do público.







e foi daqui que saiu o famoso “aleluia, arrepiei” NOSTALGIA RAFA pic.twitter.com/LK7gCupIE3

— ozi furacão (@girlgrowlp) April 22, 2020







Ela me chamou do nome do inimigo



Flayslane e Rafa Kalimann discutiram várias vezes durante o Big Brother Brasil 20. A influenciadora não gostava do jeito como a cantora a tratava e como agia com outras pessoas, então sempre se prontificava a se manifestar ou defender as pessoas de quem era próxima dentro da casa.



Em uma dessas brigas, Flayslane acabou dizendo que Rafa parecia ‘um diabinho’ na cabeça de outras sisters e isso deixou a influencer extremamente chateada, porque ela é bastante religiosa.



Quando foi contar para Thelma e Manu sobre o que aconteceu, ela declarou que foi chamada do ‘nome do inimigo’. Apesar de estar falando sério, muitos internautas acharam o jeito de se manifestar bem engraçado. Coitadinha!







“amiga, ela me chamou do nome do inimigo cara” KKKKKKKKKKKKKKKKKK o tanto que eu ri e fiquei com dó ao mesmo tempo NOSTALGIA RAFA pic.twitter.com/QZnm1yF4jV

— Ingrid #LivedaLud 24/4 (@onlyingrid_) April 22, 2020







Não gosto de você, você está onde te convém



E para fechar com chave de ouro, aproveitando que estamos falando de Flayslane, é claro que citaremos a icônica briga de Rafa Kalimann com a sister.



Ela não deixou barato as ofensas da cantora e logo colocou a boca no trombone, porém mantendo muita classe e elegância, o que fez com que muita gente quisesse decorar a fala da influencer para também usar em alguma discussão.