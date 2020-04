BBB20: Rafa Kalimann surge com Manu e Thelma: ‘Nossa campeã’

Rafa Kalimann pode não ter faturado o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas sente-se vitoriosa ao conquistar o segundo lugar do Big Brother Brasil. Após viver emoções fortíssimas na grande final do reality show da TV Globo, a loira curtiu um pouco mais a companhia das colegas Manu Gavassi e Thelma Assis, na manhã desta terça (28).



“Apareci gente do céu! Eu não sei nem mais fazer esse negócio aqui mais (Stories), não sei expressar o que estou sentindo, estou anestesiada, minha ficha ainda não caiu. Até agora não dormi. Estou muito, muito feliz e essa felicidade vem de vocês”, comentou.



A sister referenciou a campeã do jogo, a médica Thelma Assis.



“Primeiro Stories de verdade juntas. Peraí que tem Thelma Regina, nossa campeã, pensa no orgulho que a gente está”, disse ela.



Encontro com família e fãs







Após ter ficado em segundo lugar no BBB20, Rafa Kalimann recebeu muito carinho dos familiares e fãs, já na madrugada desta terça-feira (28), na porta do hotel em que os participantes que deixam o confinamento ficam, no Rio de Janeiro.



Usando uma máscara para proteger o rosto, por conta da pandemia do novo coronavírus, a agora ex-sister não só conversou com os presentes no local, como também chegou a ganhar um lindo buquê de flores.



Também protegido, Babu Santana chegou a encontrar Rafa, na ocasião. Os dois até conversaram um pouco, no hall do próprio hotel.



Acompanhado da namorada, a artista e modelo Tatiane Melo, o ator ainda cumprimentou os pais de Rafa, dona Genilda e seu Sebastião, usando o cotovelo, como técnica de prevenção do contágio do novo coronavírus.