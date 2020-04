BBB20: Rafa Kalimann vence a Prova do Líder

Na noite deste domingo (19), depois da eliminação de Ivy, quem continuou na casa não pode ficar aliviado não. Na verdade, a adrenalina foi lá no alto com mais uma Prova do Líder.



A prova em questão consistia em que os os brothers ficavam no gramado da casa do BBB20 e tinham cinco urnas à disposição e eles precisavam de sorte para chegar até a última. Cada bolinha representava algo específico:



Bola vermelha (eliminado)



Bola Dourada (avança)



Bola Azul (resgate um eliminado)



Bola verde (segue o jogo)



Os brothes definem a ordem do jogo: Manu, Rafa, Mari, Babu e Thelma.



E quem se saiu como vencedora foi Rafa Kalimann!



BBB20: Ivy é eliminada com 74,17% de votos



BBB20: Cobertura ao vivo da eliminação



BBB20: Manu revela sua ‘final perfeita’ do programa



BBB20: ‘Foi um prazer’, diz Babu, após ‘transformação’