BBB20: Rafa mostra arrependimento em relação à Mari

A saída de Mari do BBB20, da TV Globo, mexeu com Rafa. A sister conversava com Thelma e Manu a respeito da eliminação.



A médica começou: “Foi ótimo. Eu fui para a academia com ela… Nossa, foi muito legal”.



Rafa completou: “É bom a gente se permitir, né? Foi o que eu conversei muito com a Manu ontem. Eu falei: ‘Não é que foi do nada, e a gente não quis se aproximar da Mari. Tiveram situações. Não é que não tem embasamento nenhum. Eu acho que eu errei em não ter chamado ela para conversar e tirar as minhas dúvidas em relação àquilo que eu achava. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso na vida. Tiveram diversas situações que nos fizeram acreditar, e nos fizeram ter aquela opinião formada sobre ela. Eu sinto que, hoje, nessa reta final, eu vi a Mari. A Mari que eu conheci lá fora. Porque eu não consegui ver ela dentro. Por insegurança, pela trajetória dela aqui… Foi muito punk real. Então, se permitir a viver isso agora foi muito legal… Igual o Babu com a Ivy. É muito legal, foi muito especial esses dias aqui com ela. Ela é uma menina muito incrível”.



