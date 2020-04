BBB20: Rato aparece no armário da cozinha e web não perdoa

No fim da tarde de quarta-feira (22), espectadores do BBB20, da TV Globo, flagraram o exato momento em que um rato apareceu no armário de comida da cozinha VIP.



O roedor foi visto colocando a cabeça para fora do móvel.

Não demorou muito para o Twitter encher de comentários.



Confira:



Um RATO apareceu dentro da cozinha da casa do BBB.



Não sei se foi falta de limpeza da Globo ou é um viral pra divulgar Stuart Little na Sessão da Tarde #BBB20 pic.twitter.com/pkUq4na3Wi

— Pedro Machado (@pegoncalves) April 22, 2020



Descobrimos o que o rato estava fazendo na cozinha do vip. Tem Ratatouille no jantar. #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/a62lQfarFr

— Suelen Matos (@suelenmatos) April 23, 2020



ESSE MOMENTO É TODO MEU!!MANUTENÇÃO INTERNA PORQUE TEM UM RATO NA COZINHA DO VIP KKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB20 pic.twitter.com/h2OwufQj2m

— louca pela rafa kalimann (@bellamoreschi) April 22, 2020



Recorde de audiência



A noite da última terça-feira (21) foi de ainda mais sucesso, quando se trata do BBB20, programa de sucesso exibido pela Rede Globo.



Em tal ocasião, o reality show teve 33 pontos de audiência (recorde da temporada, em São Paulo) e 51% de participação.



Desde a final do BBB 18, o programa não registrava audiência igual ou maior. Às terças-feiras, esse índice não é superado desde 2011.



Já quando se trata do Rio de Janeiro, o BBB20 registrou 33 pontos de audiência (igualando à segunda maior audiência da atual temporada) e 54% de participação.



Na última terça-feira (21), com 54,16% dos votos, Mari Gonzalez foi a eliminada da atração, depois de ter disputado a preferência do público com Babu Santana e Manu Gavassi.



Emoção em reencontro



Mari Gonzalez foi a eliminada da vez na última terça-feira (21) e, apesar da quarentena de coronavírus e da falta de plateia no Big Brother Brasil 20, a família da ex-sister fez questão de encontrá-la na saída.



A musa fitness foi surpreendida por seus familiares e o namorado, Jonas Sulzbach, que mataram a saudade e a deixaram extremamente emocionada.



Aos prantos, Mari foi recepcionada na porta do hotel e não segurou o choro e a felicidade em rever seus amados. A surpresa foi ainda maior quando viu muitos fãs na frente do local, que também esperavam por ela.



A ex-BBB foi pura simpatia com todos e abriu o maior sorrisão enquanto falava com seus admiradores, além de tirar muitas selfies com eles.







Mari deixou a casa mais vigiada do Brasil após receber 54,16% dos votos em Paredão contra Manu Gavassi e Babu Santana.