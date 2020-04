BBB20: Reação de Manu vendo Dua Lipa viraliza

Manu Gavassi, com certeza, teve uma das noites mais inesquecíveis no Big Brother Brasil 20, da TV Globo, nesta quarta-feira (22). Isso porque a musa da estrela teen, a cantora inglesa Dua Lipa, apareceu no telão e comandou um show.

Dua Lipa cantou o hit Don´t Start Now, canção que Manu dançou durante todos estes últimos meses no reality show, e a cantora brasileira ‘pirou’.



Saiba tudo sobre o BBB20



Não demorou muito para a web repercutir o ocorrido.



Ainda hoje, o brother e as sisters irão curtir os shows de Marília Mendonça, Jota Quest, Anavitória, Daniela Mercury e César Menotti & Fabiano.







Veja algumas reações:



A reação da manu vendo a dua lipa kk pic.twitter.com/ThLUUfc1WX

— (@garotxdoblogofc) April 23, 2020



Manu super feliz com a live da Dua Lipa e o Babu puto porque agora tem certeza que o prêmio é dela #BBB20 pic.twitter.com/nCCismVA6Q

— Furacão da CPI (@euosodrac) April 23, 2020



falem o que quiser, mas a manu merece demais esse momento. ela é super fã, criou uma coreografia que o brasil inteiro viu, fizeram chegar na dua lipa e ela tava lá fazendo show POR CAUSA DELA #BBB20 #DuaLipaNoBBB pic.twitter.com/4Gj41f313Z

— Lord Voldemort (@LordeVoIdemort) April 23, 2020



o babu vendo a dua lipa pic.twitter.com/M19usLen0U

— (@djlaryhill) April 23, 2020



A reação da manu foi a melhor, to feliz por ela, Dua Lipa no BBB20 é tudo pra mim#DuaLipaNoBBB pic.twitter.com/hi1S7Elucp

— Murilo Henrique Rodrigues Abrão (@abrao_murilo) April 23, 2020







A Manu em pé chorando olhando pro telão desacreditada de que a Dua Lipa estava lá foi absolutamente o mundo todo pra gente #DuaLipaNoBBB #BBB20 pic.twitter.com/Ig5nV6G1I2

— CENTRAL DUA LIPA NO BBB (@dualipacentral) April 23, 2020



GENTE A REAÇÃO DA MANUZINHA PÓS DUA LIPA REPRESENTA TODOS OS FÃS #BBB20 pic.twitter.com/L5Q6jyrwdE

— dayara (@millfzada) April 23, 2020



eu não acredito que eles perderam a chance de dançar don’t start now na live da dua lipa #bbb20 pic.twitter.com/y2jH0AxAZr

— cris dias (@crisayonara) April 23, 2020



Rafa: Vai dançar



Manu: Eu tenho vergonha, a Dua Lipa pode rir



#BBB20 pic.twitter.com/4uSTbDyafD

— Pedro Paullo (@PedroPaullo17) April 23, 2020