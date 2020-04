BBB20: ‘Representatividade total’, comemorou Babu com Thelma

Thelma foi surpreendida por Babu durante bate-papo com Ana Clara e Fernanda Keulla, após a final do BBB20, da TV Globo.



O ator afirmou: “Eu não ganhei, mas acertei na minha aposta, porque eu falei que em você eu não votava. E o Brasil foi nesse bonde. Eu não puxei bonde porque você é a pessoa que tinha que ganhar. Uma mulher preta, médica, maravilhosa. Te amo, minha amiga. Parabéns. Representatividade total.”



Thelma respondeu:”Babu, você não tem noção do que representa para mim. Não me arrependo um segundo de ter ficado ao seu lado. Você me ensinou muito quando você falou que eu sirvo de exemplo para sua filha que quer ser médica. O que a gente viveu ali dentro, vai ser para sempre.”



Preta Gil também conversou com a campeã do BBB20.



“Estou muito feliz, eu vibrei, agora, de uma maneira muito intensa, verdadeira. A sua vitoria é sua, mas junto ela carrega uma imensidade de mulheres pretas, de homens também. Você sabe o que eu estou falando. Uma luta que você viveu”, declara a cantora.



Preta continuou: “Você orgulhou uma nação. Nesse momento, uma nação sente uma esperança de um mundo melhor, de um mundo onde a gente consiga entender e ver a desigualdade que a gente vive. O quanto que essa sociedade deve ao povo preto, a sua vitória é uma reparação, é uma esperança”.