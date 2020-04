BBB20: ‘Sem o BBB, ia tentar engravidar’, revelou Thelma

Nesta segunda-feira (20), livre do Paredão e já entre os quatro finalistas garantidos do BBB20, Thelma fez uma revelação às sisters. A médica contou que iria tentar ser mãe, caso não entrasse na casa mais vigiada do país.



“Eu fiz uma lista de 2020 com BBB e uma sem BBB. Eu nem lembro que fim deu, acho que sem BBB eu ia tentar engravidar”, disse Thelma.



Manu ainda contou que pediu para um amigo registrar tudo o que estivesse acontecendo no mundo, enquanto ela estivesse no reality show.



“Eu pedi para um amigo meu, ele é novo, mas tem muito bom gosto… Chamei ele um dia antes de entrar [no BBB 20] e pedi: ‘filma tudo que estiver acontecendo no mundo. Então ele está filmando há 3 meses. Seria legal se ele documentasse esse ano inteiro… Estou pensando na minha agenda”, disse Manu.



Thelma, já prevendo que sua vida vai mudar muito, afirmou: “Saudade da minha agenda. Vai mudar completamente com BBB e sem BBB. Agora vou ter que congelar meus óvulos”.



Após Manu dizer que gostaria de tomar banho pelada e fazer as unhas, Thelma acrescentou: “Uma coisa que quero muito fazer esse ano é entrar na fila de adoção, porque dizem que demora muito”.



