BBB20: Thelma fala de racismo e comenta sobre Paula do BBB19

Thelma foi a ganhadora do Big Brother Brasil 20 e sua vitória foi considerada muito importante em questão de representatividade da luta racial e do feminismo.



Em entrevista para a Globo, a médica falou da importância desta edição, que levantou temas tão importantes de uma forma natural e sincera.



“Foi de uma forma muito genuína. As pautas que foram levantadas não foram VTs. Foram em um lugar de fala de tudo que a gente sentia mesmo. Então, muito orgulho de fazer parte disso”, declarou.



Na conversa, foi questionada sobre o Big Brother Brasil 19, que fez Paula von Sperling campeã. Parte do público considerou uma disparidade entre as duas edições, já que a sister vencedora do ano passado foi considerada racista por alguns telespectadores e foi bastante criticada na web.



“Como eu já disse: os racistas que se entendam judicialmente. Não tenho como taxar quem ganhou ano passado de racista, mas também não subestimo a dor de quem sentiu racismo nas falas dela. Mas esse ano eu fui, mostrei minha história e fico muito feliz que as pessoas se sentiram representadas”, afirmou.



A ex-sister também comentou que se sente muito feliz de ter passado sua mensagem de forma tão satisfatória.



“Não me considero exemplo pra ninguém, mas se eu consegui servir de incentivo pra uma pessoa, já me sinto completamente lisonjeada. E sair e ter noção da proporção que isso tomou, eu estou em êxtase. Quero ajudar, incentivar e empoderar toda a mulherada, todo o pessoal que levantou essa bandeira, que honrou a minha história lá dentro”, falou.



Em entrevista ao site oficial do programa, Thelma contou o que ela acha que a fez ser vencedora do reality show.



“Eu acho que a minha história de superação pode ter inspirado algumas pessoas, que honraram a minha trajetória e me ajudaram a ganhar. Acredito que a minha coerência dentro do jogo e o fato de não ter passado por cima daquilo que eu acredito também foram pontos que podem ter me levado à vitória”, disse.



E não pense que Thelma não acreditava em seu potencial para vencer o reality show. Ela sabia da dificuldade, mas sempre confiou que isso poderia acontecer. O vestido que ela escolheu para usar na final não deixa mentir.



“Eu nunca deixei de acreditar em mim. Um exemplo disso foi a minha roupa da final. Eu a coloquei na minha mala e falei que eu só iria usar o vestido se eu chegasse à decisão. E lá ela ficou até ontem. Foi uma coincidência porque a Rafa e a Manu também fizeram isso. Então, eu confiava sim, eu entendia que era um jogo com pessoas completamente diferentes, perfis conflitantes e que não seria fácil. Mas o meu foco era a final, eu imaginava que poderia ganhar. Nunca desanimei”, contou.



Agora, que está com R$ 1,5 milhão na conta, Thelma contou o provável destino do dinheiro. “Ainda não deu muito tempo de pensar. Eu tenho a minha mãe e o nosso sonho é ter um apartamento próprio. Mas não vou fazer nada disso agora. Eu acho que o mais inteligente agora é investir esse dinheiro, fazê-lo render para poder pensar nos frutos daqui a um tempinho”, afirmou.



E não pense que, agora que é rica e famosa, Thelma pensa em deixar a profissão de médica anestesiologista, nada disso. Ela revelou que vai aguardar a pandemia do coronavírus passar e pretende retomar a carreira.



“Profissionalmente eu estou ainda perdida. Estou muito solidária aos meus colegas da área de saúde. Estou bem assustada com essa situação do Coronavírus. Eu não sei como está o esquema de trabalho do pessoal, a escala de plantão. Eu amo a Medicina, mas vamos ver e esperar o que vai acontecer agora, diante dessa situação. Mas depois, com certeza, eu devo retomar sim a minha carreira porque é o que eu amo fazer”, finalizou.



