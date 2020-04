BBB20: Thelma quebra recorde de Beyoncé. Entenda!

Não basta ser campeã da edição histórica do Big Brother Brasil. A médica paulistana Thelma Regina, de 35 anos, agora ostenta o título de segunda pessoa no mundo a chegar a 1 milhão de curtidas mais rápido.



A foto com o anúncio da sua vitória, postada por seus administradores em seu perfil oficial no Instagram, atingiu a marca em apenas 18 minutos. A primeira posição foi conquistada em 2018 e continua com a cantora Selena Gomez, que precisou de apenas 13 minutos para alcançar o número com a sua foto de aniversário.



Com o feito, Thelminha Assis deixa para traz sua grande musa, citada no confinamento: Beyoncé. A segunda posição no ranking era dela, até então. A mulher de Jay-Z havia atingido a marca de um milhão de curtidas após 30 minutos de uma postagem.



Thelminha e Manu Gavassi desbancaram a americana para o quarto lugar. Manu ficou com a terceira posição, conquistando 1 milhão de likes em 19 minutos.



Até o fechamento desta matéria, a postagem de Thelma já estava com 1,7 milhão de curtidas.











“CAMPEÃA! Trajetória linda e magnífica a que fizemos até aqui. Essa força unida foi incrível! Somos e seremos eternamente gratos por toda força, todo carinho, toda comemoração e energia emanada”, diz a legenda.



O fato da médica anestesista ter sido insistentemente chamada de planta. Insinuando que era sua participação passava despercebida, foi citado na postagem.



“Planta tem raízes, dá frutos e é o que alimenta a vida! Thelma nos alimentou com seus sorrisos, suas lutas e nos deu como fruto a possibilidade de ter uma mulher preta milionária no Brasil! Que a gente tenha mais plantas com Thelma! Que enfeita com sua beleza e nos alimenta com seus sorrisos! Um verdadeiro GIRASSOL! Sempre voltada para luz! O jogo acabou aqui, mas a vida continua. ESSA VITÓRIA É NOSSA!!!! Doutora Thelma brilhará muito aqui fora. Nós, amamos todos vocês. Eternamente gratos! CONSEGUIMOS.”



