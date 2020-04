BBB20: Thelma vence o reality e leva R$ 1,5 milhão

E chegou o grande dia! Após três meses de confinamento, o Big Brother Brasil 20, da TV Globo, teve sua grande vencedora!

Em uma final 100% feminina, Manu, Rafa e Thelma disputaram o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. A segunda colocada recebeu R$ 150 mil e a terceira com R$ 50 mil.



Vencedoras do BBB20:



Thelma é a campeã do BBB20 com 44,10% dos votos

Rafa ganhou o segundo lugar com 34,81% dos votos

Manu foi a terceira colocada com 21,09% dos votos.

Além do prêmio em dinheiro, Thelma também ganhou um FIAT Toro.

Logo no início do programa, Tiago Leifert relembrou momentos divertidos e emocionantes das finalistas.

Rafa, Manu e Thelma assistiram a todo o conteúdo junto com o público e com os ex-participantes do programa, que, agora confinados em suas casas, estavam ao vivo por chamadas de vídeo transmitidas em tempo real em um grande telão.



Saiba tudo sobre o BBB20



BBB20: Finalistas se emocionam com surpresa das famílias



Veja os 10 acontecimentos do BBB20 que bombaram no Twitter



BBB20: Qual o verdadeiro preço da sandália de Manu Gavassi?



Celebridades na torcida



Manu, Rafa e Thelma ainda puderam ver, pela primeira vez, algumas das celebridades que estavam em suas torcidas. Bruna Marquezine, Susana Vieira, Ivete Sangalo, entre outros artistas foram mostrados declarando seus amores pelas meninas.



O que é o BBB2?



“O que é o BBB para vocês?”, questionou Tiago Leifert.

“Jogo de personalidades diferentes, pessoas com opinião”, falou Rafa.

“Para mim estudo sobre o ser humano, a sociedade” completou Manu.

“Mais experiência de vida”, afirmou Thelma.



Rafael Portugal merece aplausos



O CATBBB, comandado por Rafael Portugal, também ganhou destaque. Tiago Leifert chegou a elogiar e enaltecer as tiradas de humor do profissional.











Inscrição para o BBB21



Tiago ainda anunciou que as inscrições para o BBB21 já estão abertas. As seletivas vão passar por 9 cidades, e há vagas em todas elas.







Tiago Leifert dá bronca em Manu



“Nossa relação foi difícil, no começo, Manu. Minha vontade era entrar aí e te pegar pelo pescoço para você brincar comigo no Jogo da Discórdia e você só precisava ser você”, disse Tiago para Manu.