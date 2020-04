BBB20: Tiago Leifert chora na final e emociona a web

Edição histórica do Big Brother Brasil, da TV Globo, chegou ao fim e Tiago Leifert não aguentou a emoção. Durante a apresentação da final do BBB20, que consagrou Thelma como campeã, o apresentador chegou a não conseguir segurar as lágrimas.

A internet, sempre atenta a tudo, comentou a reação de Leifert com muito carinho e respeito.



‘Uma missão tão difícil, em um momento tão difícil’, disse Tiago Leifert



Confira algumas das reações:







Tiago, seu fofo!!! Foi criticado quando assumiu o programa, mas escreveu o seu lugar. Thelminha maravilhosa!!!! Parabéns! Rafa e Manu tamb #BBB20 pic.twitter.com/YSrmfYzAPy

esse vídeo é perfeito, thelma campeã, o tiago chorando, manu e rafa chorando pela vitória dela, essa edição foi realmente um marco #BBB20



O melhor apresentador possível pra melhor edição da história do Reality. Don Tiago Leifert. Virei fã. pic.twitter.com/d12HXNeDP3

Tiago Leifert deu uma dose de humanidade para esse #bbb20 que merece todo o reconhecimento. Quase choramos junto com ele! #FinalBBB20EmCasa pic.twitter.com/IW8ZoksV0Z

Inscrições para o BBB21



Durante a final do BBB20, da TV Globo, Tiago Leifert anunciou que as inscrições para o BBB21 já estão abertas.



“As seletivas vão passar por 9 cidades, e há vagas em todas elas. Mas fique ligado, tá? Porque as vagas são limitadas”, disse o apresentador.



Para participar, é preciso ter pelo 18 anos completos até 31 de dezembro de 2020 ou 70 anos completos até 31 de dezembro de 2020.



Este ano, as seletivas vão acontecer nas cidades de Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).







Saiba tudo sobre o BBB20