BBB20: Tweet antigo de Manu Gavassi ‘previa’ ser milionária

Nós já mostramos que, mesmo se Manu Gavassi não ganhar o grande prêmio de um milhão e meio de reais do Big Brother Brasil 20, a cantora já venceu na vida e está fazendo o maior sucesso e cheia de trabalho fora do confinamento, facilmente conseguindo se tornar milionária após sair do reality show.



O mais curioso é que parece que a sister já conseguia ‘prever’ essa situação. Uma postagem antiga dela no Twitter dizia que ela só não tinha um namorado porque ela tinha que ficar milionária sozinha antes.



O namorado ela conseguiu logo que entrou no BBB e pediu o rapaz em namoro em rede nacional, então parece que o ‘Universo’ acabou atendendo ao seu pedido, já que logo ela já fez o maior sucesso e garantiu o dinheiro que queria.



Os fãs, é claro, logo trataram de viralizar o tweet novamente e mostrar as ‘ironias do destino’.







Tenho certeza que o Universo não me manda um namorado porque sabe que eu tenho que ficar milionária sozinha antes.

— Manu Gavassi (@manugavassi) April 27, 2019











Será que Manu Gavassi acrescentará outra felicidade em sua lista? Como se não bastasse já estar garantida na final do Big Brother Brasil 20, estar fazendo o maior sucesso fora da casa e estar alavancando sua carreira artística, pode ser que a sister ainda seja pedida em casamento.



Durante as primeiras semanas do reality show, ela pediu Igor Carvalho em namoro e o rapaz aceitou indo com um cartaz na Casa de Vidro pedindo para que avisassem a cantora. Agora, ele surpreendeu os fãs falando em casamento.



Karol Pinheiro, amiga de Manu, publicou uma foto em seu Twitter relembrando seu próprio matrimônio e que foi a sister quem pegou seu buquê, indicando que ela seria a próxima a subir ao altar.



O namorado da artista logo respondeu “o pedido vem” à publicação, o que levou a web à loucura e empolgou demais os internautas.



O alvoroço foi tão grande, que Igor precisou se explicar e acalmar o coração exaltado das fãs que querem logo ver os pombinhos casados.



“Gente, eu disse data? O pedido vem no tempo certo, na hora certa. Mas quando se ama, sempre você almeja e deseja planos, ou seja… Dá para entender, né?”, ponderou ele.