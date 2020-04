BBB20: Veja a reação de Babu ao saber da vitória de Thelma

Thelma se consagrou, ainda na noite da última segunda-feira (27), a grande campeã do BBB20. Acompanhando toda a grande final do programa diretamente dos estúdios do Multishow, junto com Bruno de Luca e Vivian Amorim, Babu Santana vibrou com a vitória da amiga de confinamento.



Dentro do programa, o famoso ator, aliás, ficou bem próximo de Thelma e defendeu a médica, sempre que teve a oportunidade.



Um dos apresentadores do programa BBB – A Eliminação, do Multishow, Bruno mostrou como Babu reagiu à vitória da agora ex-sister, por meio do próprio perfil oficial que possui, no Instagram.



Thelma venceu o reality com 44,10% dos votos. Já Rafa Kalimann e Manu Gavassi conquistaram o segundo e o terceiro lugar no reality, respectivamente, com 34,81% e 21,09% dos votos.







Encontro com Rafa e a família











Após ter ficado em segundo lugar no BBB20, Rafa Kalimann recebeu muito carinho dos familiares e fãs, já na madrugada desta terça-feira (28), na porta do hotel em que os participantes que deixam o confinamento ficam, no Rio de Janeiro.



Usando uma máscara para proteger o rosto, por conta da pandemia do novo coronavírus, a agora ex-sister não só conversou com os presentes no local, como também chegou a ganhar um lindo buquê de flores.



Também protegido, Babu Santana chegou a encontrar Rafa, na ocasião. Os dois até conversaram um pouco, no hall do próprio hotel.



Acompanhado da namorada, a artista e modelo Tatiane Melo, o ator ainda cumprimentou os pais de Rafa, dona Genilda e seu Sebastião, usando o cotovelo, como técnica de prevenção do contágio do novo coronavírus.



Thelma foi a grande campeã











E chegou o grande dia! Após três meses de confinamento, o Big Brother Brasil 20, da TV Globo, teve sua grande vencedora!

Em uma final 100% feminina, Manu, Rafa e Thelma disputaram o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. A segunda colocada recebeu R$ 150 mil e a terceira com R$ 50 mil.

Logo no início do programa, Tiago Leifert relembrou momentos divertidos e emocionantes das finalistas.

Rafa, Manu e Thelma assistiram a todo o conteúdo junto com o público e com os ex-participantes do programa, que, agora confinados em suas casas, estavam ao vivo por chamadas de vídeo transmitidas em tempo real em um grande telão.



Thelma faz 1° vídeo, após vencer o BBB20: ‘Sem palavras’



BBB20: ‘Representatividade total’, comemorou Babu com Thelma



BBB20: Thelma quebra recorde de Beyoncé. Entenda!



‘Uma missão tão difícil, em um momento tão difícil’, disse Tiago Leifert