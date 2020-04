BBB20: Whindersson Nunes defende Rafa Kalimann no Twitter

Rafa Kalimann ficou nacionalmente conhecida por sua participação no BBB20. Aos 26 anos, a influenciadora digital já tinha certa fama na internet, contudo, o número de seguidores no Instagram aumentou no decorrer do reality show da Globo.



Outro fator que a deixa vira e mexe no olho do furacão, é o fato da sister divulgar suas ações de voluntariado pela África, algo que gera crítica por parte dos internautas.



Em sua defesa, saiu o comediante Whindersson Nunes, que resolveu opinar sobre a questão em seu Twitter, nesta quinta-feira (23).



“Eu fui ao continente Africano pela primeira vez ano passado, e eu acho que posso explicar algo sobre o que aconteceu com a Rafa, por que também aconteceu comigo”, iniciou ele.



Em seguida, o marido da cantora Luísa Sonza detalhou o equívoco que muitos comentem sem intenção.



“Você quer ser o salvador do mundo, minha equipe mesmo fez altas coisas sensacionalistas, eu odeio esse episódio no meu canal porque ficou parecendo programa de TV, eu fiquei muito triste quando assisti, mas na hora? Você só acha que está ajudando”, completou.



Whindersson Nunes divulga La Casa De Papel da Netflix



Vídeo: Whinderson Nunes arruma solução para manter idosos em casa. Entenda!



Ao se colocar no lugar da loira, o artista destacou seu aprendizado.



“E aí a gente se filma, se posta, mas a depois a gente percebe, e deixa mais, a gente aprende, todo mundo aprende. Eu aprendi. E eu acho que a Rafa aprendeu, porque na casa ela não fica levantando bandeira, é mais a torcida aqui fora”, afirmou.



Whindersson Nunes finalizou dizendo para quem está torcendo na reta final do BBB20.



“Torço pra Thelma, mas estou vendo a galera falando sobre as idas da Rafa a missões na África, contestando que o Babu queria ganhar pra fazer uma festa de ano novo pra família, que eu entendo perfeitamente. Como eu fiz pra minha família com um só intuito: restaurar nossa dignidade”, comentou ele.



Vou contar a vocês como foi a minha ida pra África da forma mais sincera que eu puder. Depois disso vocês podem pensar o que quiserem sobre a Rafa, por favor leiam com atenção

— Whindersson (@whindersson) April 22, 2020



Mas, eu fui ao continente Africano pela primeira vez ano passado, e eu acho que posso explicar algo sobre o que aconteceu com a Rafa, por que também aconteceu comigo.

— Whindersson (@whindersson) April 22, 2020



Quando você chega lá é assim, você vê que a cidade passa por dificuldades, mas tá indo. Aí você toma um carro se distancia do centro sua cabeça faz

— Whindersson (@whindersson) April 22, 2020



Isso é um coisa, uma, UMA, na hora q eu cheguei.



Depois disso você é tomado por uma explosão de perguntas do tipo “Por que eu sempre ouvi falar sobre esse lugar e ele continua assim? Por que ninguém faz nada????” Você se culpa por ter muita roupa, da tudo, e comete mais um erro

— Whindersson (@whindersson) April 22, 2020



Quer ser o salvador do mundo, minha equipe mesmo fez altas coisas sensacionalistas, eu odeio esse episódio no meu canal pq ficou parecendo programa de tv, eu fiquei mto triste quando assisti, mas na hora??? Você só acha q tá ajudando

— Whindersson (@whindersson) April 22, 2020