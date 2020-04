Bebê com 5 dias de nascido morre com coronavírus em Natal

A Covid-19 tende a se desenvolver de forma mais grave em pessoas com idade acima de 60 e com outras doenças associadas, como as respiratórias e as cardíacas. No entanto, há pelo menos dois casos de morte de bebês pela doença no Brasil. Nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará confirmou a morte de uma bebê de três meses.