Beijão! Gabriel Medina e Yasmin Brunet postam vídeo romântico

Gabriel Medina e Yasmin Brunet ainda não assumiram publicamente que estão namorando, mas está cada vez mais difícil negar esse romance.



Além de estarem passando a quarentena juntinhos na casa do surfista em São Paulo e sempre compartilharem fotos dos momentos de isolamento social, agora o negócio ficou ainda mais sério quando o casal resolveu publicar um vídeo aos beijos.



Nos stories publicado por Medina, os pombinhos estão na praia antes da quarentena e, quando ele se aproxima da amada, ela abraça e dá um beijo nele. O surfista ainda completou o post com carinha apaixonada. Que casal, Brasil!







Gabriel Medina e Yasmin Brunet estão aproveitando o tempo ocioso em casa, já que não estão trabalhando, para testar atividades novas.



Como não gostam de ficar parados, eles estão planejando várias coisas diferentes para fazer. Exemplo disso foi que começaram a customizar algumas peças de roupa e pensam em leiloar para arrecar dinheiro para instituições de caridade.



No último mês, o atleta publicou até um story em que ele e a modelo estão usando roupas combinando, fruto de uma de suas criações. As peças eram camisetas todas coloridas e com um coração desenhado, produzidas por eles mesmos durante o isolamento social.



Em um dia, a filha de Luiza Brunet também aproveitou a quarentena para dar um ‘tapa no visual’ de Medina. Nos stories do atleta, ela apareceu cortando o cabelo dele.



Já em outro, ela foi ainda mais arriscada e resolveu fazer uma tatuagem no braço do amado.



