Ben Affleck ‘dá um jeitinho’ de fumar mesmo de máscara

Ben Affleck acabou chamando atenção, durante um passeio por Los Angeles, nos Estados Unidos. Na ocasião, o renomado ator internacional foi clicado fumando, mesmo usando uma máscara de proteção, por conta da pandemia do novo coronavírus.



Passando a quarentena na cidade da Califórnia, junto com a namorada, Ana de Armas, o artista foi clicado com o acessório apenas cobrindo a região do nariz, enquanto fumava.



Recentemente, Ben e Ana, inclusive, foram clicados também usando máscaras de proteção, enquanto levavam os cachorros para passear.



Ainda no final de março, eles foram fotografados aos beijos, também durante um passeio, nos Estados Unidos.



Papai outra vez?











A relação amorosa de Ben Affleck e Ana de Armas já está mais do que consolidada. Mas aparentemente o ator ainda não apresentou a atriz de origem cubana e espanhola à ex-mulher Jennifer Garner, e muito menos aos filhos de ambos.

A revista US Weekly assegura que Affleck está tão apaixonado por Ana, que ele está ‘fantasiando’ com a ideia de ter filhos com ela.

“Ben adora crianças e gosta de ser pai. Pode ser que em breve ele comece a fazer planos a respeito disso, e adoraria ter filhos com Ana algum dia”, revelou uma fonte à publicação. “Ele sente que com Ana encontrou uma companheira para a vida toda.”, justifica o informante.

Apesar de Ana de Armas ainda não ter conhecido pessoalmente os três filhos do ator, Violet, Seraphina e Samuel, as mesmas fontes revelaram que Ben e sua ex já falaram com eles sobre a nova namorada do pai.

Ainda assim, informações asseguram que Jen está feliz com essa nova relação, mas não quer envolver os filhos ainda.

“Jennifer está contente com o namoro de Ben e Ana, já que o considera um amigo, além de pai dos seus filhos. Mas no plano sentimental, faz tempo que ela virou a página. Ela está satisfeita com sua situação atual e só quer que seus entes queridos sejam felizes”, explicou outra fonte à mesma publicação.



