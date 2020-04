Benfica recebeu oferta de time italiano por Yony; Corinthians venceu ‘disputa’

​Contratado pelo Benfica no início do ano após seu vínculo com o ​Fluminense chegar ao fim, o atacante colombiano Yony González, de 25 anos, motivou uma intensa disputa de mercado entre clubes interessados em contar com seu futebol via empréstimo.

Quem acabou levando a melhor foi o ​Corinthians, mas a concorrência foi pesada, ao menos é o que garante o empresário do jogador, Gianluca de Franco. Em entrevista repercutida pelo jornal português ​‘A Bola‘, o agente listou ofertas recebidas por Yony – incluindo uma do futebol italiano -, e revelou o motivo pela preferência ao clube paulista.

“Assinou pelo Benfica por quatro anos e meio. Teve ofertas de Espanha, Turquia e Itália. A SPAL apresentou [ao Benfica] uma proposta de empréstimo com opção de compra. Mas decidimos que seria melhor voltar ao Brasil. O passe pertence ao Benfica e o Corinthians tem cláusula de compra de 50 por cento”, afirmou.

