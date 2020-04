Bianca Andrade sobre festa do BBB20: ‘Queria beijar todo mundo’

Bianca Andrade foi uma das grandes celebridades do Grupo Camarote a passar pelo BBB20, tendo sido eliminada no quinto paredão do reality show.



Tendo passado por diversas situações delicadas dentro da casa, Bianca utilizou os Stories do Instagram para avaliar sua passagem pelo programa, revendo suas posturas e erros.



Em dado momento, ela chegou a comentar sobre a Festa Guerra e Paz, na qual ela foi criticada por, mesmo estar namorando Diogo Melim, ter afirmado querer beijar Guilherme Napolitano, que ainda por cima estava em um relacionamento com Gabi Martins.



Apesar de não tirar a culpa que ela mesma teve em toda as atitudes que tomou na festa, Bianca explicou alguns pontos, e disse que Guilherme não foi o único alvo de seu interesse.



“Eu não vou deixar de falar da última situação, que foi na festa, em que bebi muito. Eu não sei o que aconteceu, que baixou não só em mim, mas em outras pessoas, também. A gente passou dos limites, ali”, afirmou ela.



“Eu queria beijar todo mundo, não era só uma pessoa. Eu dei selinho no Dan, e isso não saiu em lugar nenhum. Eu estava em cima da Mari, do Gui, de todo mundo, naquela festa. Estava completamente louca”, explicou Bianca.



“Eu chamei cada um e pedi desculpas. Eu pedi desculpas para a Gabi duas vezes, pedi desculpas para o Guilherme. Parei de falar com ele. Na festa da Gabi, inclusive, eu não quis falar com o Guilherme – ela já tinha pedido para eu voltar a falar com ele – eu não quis, porque não queria prejudicar a Gabi mais uma vez”.



“Eu pensei: Se na festa dela acontecer alguma coisa, sei lá, ele ficar perto de mim demais, e isso magoar ela, causar nela um sentimento ruim, que eu ja causei, eu não vou me perdoar. Quando eu erro, é uma vez só, não gosto de me apoiar no meu erro”, concluiu a Boca Rosa.



Ainda pela plataforma, Bianca afirmou várias vezes não ter se arrependido de ter entrado no programa, pois como estratégia de negócios, ela conseguiu eclodir sua marca em todo país pelo programa.



Já como pessoa física, ela disse que não curte se arrepender de atitudes que exigiram muita coragem para fazer, pois isso pode inibi-la de ousar mais no futuro.



Confira os Stories de Bianca Andrade:











BBB20: ‘Estou com a Flay até o fim’, garante Bianca