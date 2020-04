Bicicletas são roubadas de loja de Penedo, polícia recuperou duas

Ao realizar rondas ostensivas na madrugada desta quarta-feira (22), por volta das 2h50min, na Rodovia Eng Joaquim Gonçalves, parte alta de Penedo, a guarnição do PELOPES 1 do 11º BPM escutou um som de alarme onde prontamente a equipe policial parou a viatura e viu que se tratava de um arrombamento em uma loja de bicicletas (Loja Ciclo Peças Penedo), localizada em um mercado público situado na Praça Santa Cândida, Dom Constantino – Box-15, as margens da rodovia.

Após entrar em contato com o proprietário, o mesmo informou que foi furtada sete bicicletas. Com o apoio da guarnição do PELOPES 2 e das equipes de segurança privada do senhor Amabílio (Equipe de Segurança Penedo), Monsister e Mega Alarme, policiais conseguiram recuperar duas bicicletas que foram encontradas aos fundos de uma residência no Bairro Dom Constantino, Mutirão.

O proprietário da casa que se encontrava na porta disse não saber do quê se tratava, relatou que apenas ouviu barulhos fora de casa e saiu para verificar do que se tratava, momento em quê as equipes policiais e de segurança chegaram a sua residência.

Foi perguntando ao mesmo se ele sabia algo sobre as bicicletas, e o mesmo negou. Foram feitas diligências até as 7h00min afim de encontrar as outras cinco bicicletas (01 South, 01 Rava, 01 TSW, 01 KW e 01 Tirion), mas sem êxito.

Com isso, as partes foram encaminhadas para a 7a DRP em Penedo para serem tomados os devidos procedimentos legais.

Da Redação com informações do 11º BPM