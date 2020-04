Bill Gates paga R$ 237 milhões em nova casa

Bill Gates e sua esposa Melinda Gates acabam de comprar uma nova propriedade na Califórnia, segundo o jornal The Wall Street Journal.

O casal bilionário desembolsou US$ 43 milhões (R$ 237 milhões) pelo luxuoso imóvel, considerado a propriedade mais cara já registrada na cidade de Del Mar, localizada a 165 km de Los Angeles.

A mansão pertencia à ex-mulher do falecido empresário T. Boone Pickens, a filantropa nascida no Iraque Madeleine Pickens, de 73 anos.

A casa foi inspirado em Bali e possui duas casas de hóspedes, além de uma sala de cinema, spa, entre outras comodidades.

Um dos detalhes luxuosos do design são as paredes de vidro que permitem ver o oceano.

Não se sabe se o casal planeja se mudar para lá ou se a mansão será apenas para as férias da família.

Recentemente o fundador da Microsoft encomendou um iate ecológico milionário, que terá um custo de US$ 645 milhões (R$ 3,5 bilhões), que funcionará inteiramente com hidrogênio líquido, o que significa que sua única emissão será a água.

Os planos do luxuoso transatlântico de Gates, que mede 112 metros de comprimento, foram anunciados no ano passado no evento Monaco Boat Show, e deve demorar quatro anos para ficar pronto.

De acordo com a publicação o novo iate, que está sendo produzido pela Sinot Yacht Architecture & Design, se chama AQUA, tem cinco decks com espaço para 14 convidados, 31 tripulantes, uma academia, um estúdio de ioga, um salão de beleza, um salão de massagens e uma piscina em cascata no deck traseiro.

Segundo especialistas o sistema de navegação do aparelho oferece uma velocidade máxima de 17 nós (31,5 km/h), velocidade de cruzeiro de 10 a 12 nós e um alcance de 3750 milhas náuticas (6945 km), mais que o suficiente para viajar de Nova York ao Reino Unido.

Mas o AQUA ainda está em processo de construção, por enquanto o bilionário deverá continuar alugando os super iates de luxo que costuma alugar para suas férias de verão em família.