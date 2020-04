Biografia de Michele Obama vai virar documentário

Recorde de vendas pela Amazon, sucesso mundial desde seu lançamento, em 2018, e há 64 semanas (não consecutivas) figurando na lista dos livros mais vendidos aqui no Brasil, a biografia Minha História, da ex-primeira-dama Michelle Obama, será adaptada em forma de documentário pela Netflix.



Michelle Obama pode voltar à morar na Casa Branca



Segundo a plataforma anunciou, o filme destacará um raro e próximo olhar de sua vida, enquanto Michelle transita para a realidade fora da Casa Branca.



A direção do documentário ficará a cargo de Nadia Hallgren, profissional que acompanhou a esposa do ex-presidente Barack Obama, pelas 34 paradas da turnê de lançamento de Minha História, livro no qual a ex-primeira dama dos Estados Unidos fala sobre sua infância, educação, casamento e família, além do período que passou na Casa Branca.



Malia Obama termina namoro por infidelidade, diz revista



“Os meses que passei viajando – conhecendo e me conectando com pessoas em cidades ao redor do mundo – me trouxeram a ideia de que o que temos em comum é profundo, real e não pode ser desfeito”, escreveu Michelle em um comunicado.



“Em grupos grandes e pequenos, jovens e velhos, únicos e unidos, nós nos juntamos e compartilhamos histórias, preenchendo espaços com nossas alegrias, preocupações e sonhos. Processamos o passado e imaginamos um futuro melhor.”



Michelle Obama comemora sucesso de projeto da Fundação Obama



Vale destacar que essa não é a primeira vez que os Obama trabalham com a Netflix. Com sua produtora Higher Ground Productions, o casal fechou, em 2018, um acordo de vários anos com a plataforma para produzir filmes e séries. E já de cara, um de seus primeiros projetos, American Factory, venceu o Oscar 2020 de melhor documentário.