Blac Chyna teria tentado matar Rob Kardashian duas vezes

Blac Chyna continua negando na corte que ela agrediu em 2016 Rob Kardashian. Sua equipe jurídica negou recentemente as alegações, insistindo que ela nunca bateu no irmão mais novo das Kardashians, e acusa Rob de inventar histórias para prejudicá-la.

Segundo documentos do tribunal, no início do processo Rob admitiu nunca ter sido atingido por Chyna. Além disso, ele teria dito que nunca houve violência doméstica entre eles. Quanto à alegação de que ela apontou uma arma para ele, a equipe jurídica de Blac disse que isso foi feito ‘de maneira glamourosa’.



A representação de Rob rapidamente reagiu: “O ataque físico de Blac Chyna a Rob Kardashian foi testemunhado por vários indivíduos, cada um dos quais apresentou declarações juramentadas em apoio a Rob”, disse o advogado do empresário, Marty Singer em entrevista ao jornal New York Post.

“Chyna não faz nenhum esforço para refutar as declarações dessas testemunhas, porque é impossível. Chyna e seu advogado sabem que essas testemunhas confirmam que ela brutalmente atacou Rob, apontou uma arma para sua cabeça e ameaçou matá-lo. As testemunhas também confirmam que Rob sofreu contusões, hematomas e arranhões”, continuou ele.



Antes disso, Rob acusou Blac de estar intoxicado antes de atacá-lo com um poste de metal de 2 metros durante uma de suas discussões em dezembro de 2016. “A conduta errática de Chyna sob a influência de álcool e drogas culminou em agredir fisicamente Rob e causar danos materiais significativos”, dizia os documentos do tribunal, observando que ‘ela consumia grandes quantidades de champanhe Moet Rose (sua bebida preferida) e cocaína’.



Rob Kardashian alegou nos documentos que ‘temeu por sua vida’ quando ela apontou uma arma para ele:

“Chyna apontou uma arma para a cabeça de Rob e ameaçou matá-lo enquanto ele estava em uma ligação do FaceTime. Blac supostamente apareceu atrás de Rob enrolou um carregador de iPhone em volta do pescoço dele e começou a estrangulá-lo usando toda a força dela”, alega.

“Como resultado do ataque, Rob sofreu arranhões, escoriações e hematomas, além de sofrimento emocional”, dizia os documentos. Além disso, Rob ‘não sabia se a arma estava carregada quando ela apontou duas vezes para a cabeça dele e ameaçou matá-lo, e ele acreditava que Chyna poderia realmente fazê-lo’.



O processo continua na justiça, e os dois devem se enfrentar novamente em breve por conta dessas acusações.



Depoimento e testemunhas



Rob Kardashian está disposto a conseguir a guarda completa de sua filha Dream Kardashian por considerar que a ex-noiva e ex-stripper Blac Chyna não seja uma pessoa apta para cuidar da criança, devido a seu suposto problema com drogas e álcool.







Para isso, segundo o site The Blast, Rob está disposto até a pagar para que as amigas de sua ex, as atrizes pornô e playmates Karissa e Kristina Shannon, testemunhem a seu favor, contra Chyna.



O irmão de Kim Kardashian preencheu os papéis na corte em janeiro, pedindo ao juiz a guarda unilateral de sua filha Dream, de três anos, dizendo que Chyna não é uma boa mãe.

E enquanto constrói o caso, Rob e seu advogado estão tentando pegar o testemunho das amigas de sua ex, conhecidas como The Shannon Twins, que dizem que Chyna ‘ainda usa drogas e festeja muito’ perto de sua filha.

“Karissa e Kristina Shannon acreditam que Dream ficaria melhor com Kris Jenner e os Kardashians”, disse uma fonte ao The Blast. “Elas acham que a melhor coisa é contar a verdade e se assegurarem de que Dream esteja em segurança”.



A irmã de Rob, Khloe Kardashian, também vai testemunhar e alegar que Chyna ‘constantemente leva estranhos para casa e está quase sempre bêbada’.







Ele espera conseguir que sua ex tenha apenas visitas assistidas com Dream.

O ex-casal se separou de vez em 2017, após saírem juntos por um ano.