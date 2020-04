Boa notícia! Juventus anuncia recuperação de dupla de atletas que tiveram coronavírus

​País europeu que mais sofreu e ainda sofre com a pandemia de ​coronavírus, a Itália concentra também o maior número de casos confirmados em jogadores de futebol. Atual octacampeã nacional, a Juventus teve três atletas de seu elenco profissional acometidos pelo covid-19, mas a manhã desta quarta-feira (15) foi de boas notícias para o clube de Turim.

Como destaca o ​Globoesporte, a Juve utilizou suas plataformas/mídias oficiais para anunciar que o zagueiro Daniele Rugani e o volante Blaise Matuidi estão recuperados do coronavírus. Ambos testaram positivo no início do mês de março e estavam em quarentena desde então, até serem novamente testados no início desta semana. Com o resultado negativo, confirma-se a cura e o fim da necessidade de total isolamento.

Neste momento, o único caso ainda sob monitoramento no clube bianconero envolve o camisa 10 da equipe, ​Paulo Dybala. O argentino testou positivo também no mês passado e, há pouco mais de duas semanas, concedeu entrevista ao canal oficial da Juventus no YouTube, dando seu relato sobre a doença e seus sintomas.

