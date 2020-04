Boa notícia pro Timão? Dirigente do Benfica atualiza situação contratual de Pedrinho

​Ainda não podemos cravar quando isso acontecerá, mas quando o calendário brasileiro for retomado, há uma boa possibilidade da torcida do ​Corinthians ainda poder aproveitar mais uns meses de Pedrinho vestindo alvinegro.

Contrariando o prognóstico inicial do próprio ​estafe do​ jogador, o diretor de futebol do Benfica, Tiago Pinto, confirmou que o clube português trabalha com o planejamento de ter o meia para a temporada 2020/21. Dessa forma, como destaca o ​Globoesporte, é possível que a ida do jovem camisa 10 à Europa, anteriormente programada para junho, seja adiada.

“Se as épocas colidirem, temos de dar benefício ao clube anterior. Para lá das questões legais, há uma questão ética. Acreditamos muito no Pedrinho, queremos muito que esteja conosco, mas na época 20/21. A época 19/20 será concluída com os que já fazem parte do plantel e que nos ajudarão a conquistar dois títulos”, afirmou o dirigente em entrevista à BTV.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.