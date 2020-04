Boa relação pode pesar, e Santos estuda possibilidade de investir em lateral de rival

​O ​Santos, mesmo que no momento esteja impedido de registrar novos jogadores (foi punido pela Fifa por conta da dívida com o Hamburgo, da Alemanha, estabelecida com a compra do zagueiro Cléber Reis), quer reforçar o seu plantel logo ali adiante. E um dos possíveis nomes a desembarcar na Vila Belmiro pertence a um dos maiores rivais do clube. Informação do ​Uol Esporte dá conta de que o lateral-esquerdo Léo Pelé, do ​São Paulo, se encontra na mira do Peixe.

O atleta de 24 anos é cria da base do ​Fluminense e, depois de se destacar atuando pelo Bahia em 2018, chegou ao Morumbi. À época (com a concorrência do adversário alvinegro), para tê-lo em definitivo e assinar por quatro temporadas, o time paulista pagou R$ 3 milhões. No entanto, até o momento, o atleta entrou em campo apenas 17 vezes pelo Tricolor, sendo sete como titular. Em 2020, por exemplo, apareceu na equipe somente em uma oportunidade.

Santos e São Paulo têm uma boa relação. No final do ano passado, por exemplo, acordaram a troca entre Raniel e Vitor Bueno. E, agora, um novo negócio pode ser bom para ambas as partes. A equipe da capital poderia embolsar um dinheiro, e o time da Baixada ganharia mais uma opção para a lateral, já que Felipe Jonatan é o único disponível no momento, com os zagueiros Luan Peres e Wagner Leonardo e até mesmo o meia Jean Mota sendo improvisados no setor durante os treinamentos. O presidente José Carlos Peres já admitiu que Léo Pelé é novamente uma opção e que o clube estuda a viabilidade da transação.

