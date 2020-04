Boca Rosa e Marcela mostram brinquedos eróticos durante live

Bianca Andrade e Marcela McGowan foram duas das responsáveis por agitar o Instagram, durante a noite da última quarta-feira (29).



Tudo porque as ex-BBBs decidiram se juntar, em uma live, em que, aliás, comentaram não apenas sobre a participação no famoso reality, mas vários outros assuntos.



Look de Bianca Andrade na final do BBB20 gera polêmica



Enquanto participava, durante tal transmissão ao vivo, do conhecido jogo Eu Nunca, Bianca chegou a ser questionada se teve interesse em ficar com alguma das outras sisters que participaram do programa de sucesso da Globo.



Tentando disfarçar, ela, então, acabou bebendo um pouco do drink que estava em seu copo, mas Marcela logo quis saber se a ex-colega de confinamento teve interesse em ficar com Mari Gonzalez.



Bianca Andrade posa de peruca e é comparada a Pabllo Vittar



“Mari, você, Rafa, todo mundo”, respondeu a influenciadora digital.



Na mesma ocasião, Bianca revelou que usava o conhecido aplicativo de relacionamentos Tinder, porém com uma “identidade” diferente: Eva Andrade. Tal nome, aliás, logo acabou ficando entre os assuntos mais comentados do Twitter, na ocasião.



Durante a live, Bianca e Marcela também fizeram altas revelações, quando se trata de sexo, além de mostrarem alguns dos brinquedos eróticos que possuem, em casa.



A transmissão ao vivo das ex-sisters, realizada esta semana, foi conferida por mais de 120 mil seguidores.



BBB20: Lucas Gallina critica posição feminista de Marcela







EVA ANDRADE KKKKKKKKKKKKKK



EU CHOREI DE RIR ELAS SAO MUITO BOAZUDAS JUNTAS pic.twitter.com/J2CDgFBTwG

— amanda (@gizellIy) April 30, 2020







Gente a Live da @BiaAndradeOfc e da @marcelamcgowan tudo pra mim kkkkkkkkk pic.twitter.com/Y4XLAuvGSu

— Victor (@victurafael) April 30, 2020



Revelação e desabafo







Aproveitando a própria página oficial que possui, no Twitter, Marcela McGowan compartilhou um desabafo, principalmente ao comentar sobre as acusações de que teria feito o que foi chamado de feminismo seletivo, durante a participação no Big Brother Brasil 20.



Além de ter comentado um pouco sobre o tempo que ficou na casa mais vigiada do Brasil, a médica revelou que já foi vítima de abuso sexual, no passado, mas preferiu não denunciar.



BBB20: ‘Me trocou pelo boy’, diz Thelma ao criticar Marcela



“Gente o que tiver que ser conversado, será em algum momento. Eu tenho muita consciência de tudo que aconteceu, erros e acertos e eu sei muito bem do meu coração e das coisas que eu acredito. Apenas acho importante falar uma coisa : feminismo é sobre libertar as mulheres do patriarcado. É uma luta coletiva, não individual. Eu vivo meu feminismo quando eu luto para que as mulheres tenham autonomia no parto, eu vivo meu feminismo quando luto pelo atendimento humanizado de pacientes vítimas de abuso sexual ,eu vivo meu feminismo quando eu incentivo mulheres a se informarem e legitimarem seu prazer e vida sexual . Eu vivo meu feminismo nas infinitas palestras que dei e dou de graça para ensinar alunos de medicina e áreas da saúde sobre um atendimento respeitoso e feminista das mulheres, eu vivo nas palestras de educação sexual que eu dei para crianças e adolescentes Eu vivo meu feminismo tentando não incentivar rivalidade entre mulheres, tentando fazer as mulheres enalteceram umas as outras, se unirem por causas que acreditem,não deixarem que homens as machuquem”, afirmou Marcela.



“Eu sou feminista e já vivi uma relação abusiva, eu sou feminista e já fui embora chorando sem me defender quando um homem gritou comigo no trabalho, eu sou feminista e alguns anos atrás fui abusada sexualmente e não denunciei”, também declarou a agora ex-BBB.







BBB20: Marcela elogia cada uma das sisters e emociona web