Boi Bandido na Copa? Atacante tem primeira convocação para a seleção chinesa

Após iniciar carreira no Grêmio e ter passagens de destaque por Figueirense e São Paulo, Aloísio, o Boi Bandido, está desde 2014 no futebol da China. Pois nesta quarta-feira o atacante foi convocado pela primeira vez para a seleção do país asiático. Com o nome chinês Luo Guofu, ele participará de um período de treinamentos, entre 10 e 27 de maio, a ser comandado pelo técnico Li Tie.

Monte a seleção da década do seu time! ? GK: Rogério Ceni

LD: Daniel Alves

ZG: Rodrigo Caio

ZG: Bruno Alves

LE: Reinaldo

MC: Souza

MC: Hernanes

MC: Kaká

AT: Lucas Moura

AT: Aloísio Boi Bandido

AT: Luís Fabiano TEC: Muricy Ramalho https://t.co/PX5BJljxM9 — Jonas Jonhenalv (@JonasJonhenalv) December 27, 2019

Aos 32 anos, Aloísio se torna apenas o terceiro estrangeiro a defender a equipe, seguindo os passos do inglês Nico Yennaris, que passou a ser chamado de Li Ke, e do também brasileiro Elkeson, que tem nome chinês de Ai Kesen. O atleta, aliás, estava na mira da federação local há alguns anos, e suas características (força e velocidade) são vistas como importantes para ajudar a equipe na busca por uma vaga à Copa do Mundo de 2022.

Aloísio Boi bandido, salvou minha seleção contra o rebaixamento em 2013 e Luis Fabiano todos sabem, um dos maiores artilheiros do SP. Hoje temos que contentar com um atacante que faz 7 gols na temporada e, é o artilheiro do time do ano. https://t.co/19pFirb4er — baianin de maua (@czarfern) January 23, 2020

Para conseguir a nacionalidade chinesa, o que aconteceu em 2019, o jogador precisou abrir mão da brasileira. Agora, para obtê-la de volta, precisará renunciar ao passaporte chinês, algo que precisa ser aprovado pelo governo. Além do Boi Bandido, Ricardo Goulart, Alan e Fernandinho também estão na mira da seleção.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.