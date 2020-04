Bola de Ouro em 2007, Kaká crava quem é melhor entre Messi e Cristiano Ronaldo

​Se há uma pessoa que tem moral para entrar no debate ​Cristiano Ronaldo x ​Lionel Messi, esta pessoa é Kaká. O brasileiro foi o único que bateu os dois craques em uma disputa pelo prêmio ​Bola de Ouro, na última edição antes de uma ‘dinastia dividida’ que duraria uma década, freada apenas pela vitória de Luka Modric no ‘FIFA The Best’ de 2018.

Neste sábado (4), durante uma live simultânea com o administrador da conta oficial da FIFA no Instagram, o ex-jogador de Milan e Real não se esquivou ao ser questionado sobre quem é melhor entre o luso e o argentino: ” [ M essi] Para mim é o mais incrível que existe. Eu joguei com o Cristiano e ele é realmente incrível, mas fico com Messi. É um gênio, talento puro”, disse.

Apesar de ter apontado o camisa 10 argentino, Kaká foi só elogios também a CR7. Como lembra o ​Globoesporte , os dois atuaram juntos na capital espanhola entre os anos de 2009 e 2013: “ Cristiano é uma máquina. Sempre quer vencer, quer jogar e ser o melhor”, concluiu.

