Bom saldo? Jair Ventura conversa com o 90min e analisa passagens por Botafogo, Santos e Corinthians

Jair Ventura é considerado um dos técnicos da nova geração do futebol brasileiro. Apareceu para o cenário nacional no Botafogo nos anos de 2016 e 2017. No entanto, depois de passagens por Santos e Corinthians em 2018, se encontra atualmente fora do mercado.

Pois em entrevista exclusiva ao 90min, ele foi convidado a analisar seu desempenho nos clubes paulistas, e não titubeou.

Foram bons trabalhos (em Santos e Corinthians), normais, perto do Botafogo que foi excepcional

Jair Ventura

Para explicar seu posicionamento, apresentou um comparativo com a performance no time carioca, em que conseguiu ser quinto colocado no Brasileirão de 2016 e chegou à Libertadores da temporada seguinte, sendo eliminado na fase de oitavas de final para o Grêmio, mas sem demérito algum. “Eu fiz um trabalho em 16 e 17 excepcional no Botafogo, porque obtivemos feitos inéditos. Aí chego no Santos e no Corinthians, que foram trabalhos normais”, disse.

Em seguida, deu detalhes destes dois momentos. “No Santos, classificamos em primeiro na chave de grupos do Paulista e saímos na semifinal nos pênaltis para o Palmeiras, que era o time a ser batido. Normal, nenhum vexame. Quando sou demitido, deixo o clube classificado nas oitavas da Libertadores e nas quartas de Copa do Brasil. Não foi um trabalho ruim. Foi um trabalho regular, normal, tanto que em um mês eu tava no arquirrival do Santos, que é o Corinthians, e a gente ainda consegue chegar em uma final de Copa do Brasil, eliminando o topo-poderoso Flamengo e tendo um gol anulado (na final, contra o Cruzeiro) que poderia mudar minha história dentro do clube.” Agora, resta esperar pelo próximo destino do profissional.

