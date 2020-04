Boninho confirma que Dua Lipa vai participar da final do BBB20

Depois da eliminação de Mari Gonzalez, que perdeu a disputa em Paredão contra Babu Santana e Manu Gavassi , Boninho fez um vídeo mostrando a equipe dos bastidores do BBB20 e rasgou elogios aos profissionais.



Porém, o que chamou a atenção foi outra coisa. Ao ser questionado sobre a presença da cantora internacional Dua Lipa na final do BBB20, Boninho revelou que ela irá aparecer, mas sem maiores detalhes.



“Põe a Dua Lipa para gravar umas músicas para a final do programa”.



“Ela vai aparecer”, respondeu Boninho, sem dizer se será por mensagem, vídeo ou ao vivo.



Para quem não sabe, Dua Lipa é a dona da canção Don’t Start Now, que ficou conhecida no BBB20 pelas coreografias que Manu Gavassi fez com os brothers em algumas festas nesta reta final.







Mari Gonzalez foi a eliminada da vez na última terça-feira (21) e, apesar da quarentena de coronavírus e da falta de plateia no Big Brother Brasil 20, a família da ex-sister fez questão de encontrá-la na saída.



A musa fitness foi surpreendida por seus familiares e o namorado, Jonas Sulzbach, que mataram a saudade e a deixaram extremamente emocionada.



Aos prantos, Mari foi recepcionada na porta do hotel e não segurou o choro e a felicidade em rever seus amados. A surpresa foi ainda maior quando viu muitos fãs na frente do local, que também esperavam por ela.



BBB20: Jonas escreve declaração para Mari Gonzalez



A ex-BBB foi pura simpatia com todos e abriu o maior sorrisão enquanto falava com seus admiradores, além de tirar muitas selfies com eles.



Mari deixou a casa mais vigiada do Brasil após receber 54,16% dos votos em Paredão contra Manu Gavassi e Babu Santana.