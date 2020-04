Boninho confirma retorno de No Limite

Primeiro reality show nacional exibido na Globo, em julho do ano 2000, o No Limite voltará à grade de programação. E quem contou a novidade foi Boninho que dirigiu a atração ao longo de quatro temporadas.



O diretor do Big Brother Brasil, que mantém um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram e interage bastante com eles. Com isso, ele revelou ao ser perguntado se teria uma nova temporada de No Limite na emissora.



“Está na nossa agenda”, respondeu.



Zeca Camargo no comando



Versão do programa americano Survivor, o No Limite era exibido aos domingos, após o Fantástico, sob o comando de Zeca Camargo. Na atração, 20 participantes passavam por testes de resistência, provas e conviviam na floresta. Divididos em dois grupos, eles eram submetidos a diversas provas temáticas para não serem eliminado do programa.



A dona de casa Elaine Melo foi a primeira vencedora do reality. Ela nunca foi considerada das favoritas, numa competição que envolvia muitas provas físicas e de resistência. Mas a persistente e inteligente Elaine superou a tudo e a todos, e virou uma celebridade instantânea ao sagrar-se campeã.



Após três temporadas, a produção foi cancelada em 2002 e, depois de oito anos de hiato, a quarta temporada da série estreou em julho de 2009, ainda com Zeca como apresentador. A ganhadora foi a goiana Luciana, que levou o prêmio de R$ 500 mil.



Ao participar do programa Os Melhores Anos de Nossas Vidas, em 2018, Zeca Camargo relembrou a experiência.



“Era total novidade até pra gente. Ficava gravando isolado, não sabia de nada. O programa bombando e a gente não sabia de nada. Para a gente foi uma surpresa também, não tinha noção do tamanho que era a mania, a euforia da torcida”.



