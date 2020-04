Boninho dá spoiler do BBB21 e diz: ‘Melhor no ano que vem’

Na madrugada desta segunda-feira (27), em plena final do BBB20, Boninho fez um post homenageando o aniversário de 55 anos da Globo. Porém, foi inevitável não responder sobre as perguntas do BBB20.



Com a final acontecendo no dia de hoje, muitos fãs pediram que ele já armasse um novo BBB para o segundo semestre e, surpreendendo a todos, respondeu: “É uma boa ideia. Vou pedir aqui”, respondeu.







Ainda sobre a final, alguns pediram que a mulheres da casa tivessem um dia de spa, com direito a massagem, cabelos arrumados e tudo mais, mas Boninho deixou claro que a preocupação com a saúde delas vai até o último segundo de BBB20.



“A gente queria, mas a segurança não deixa”, respondeu.







Quanto à presença dos ex-BBB’s desta edição no programa final, Boninho confirmou que todos vão participar. “Eles vão estar virtualmente, todos eles. A gente tem um carinho e respeito por todos”.



Ao falar do BBB21, Boninho deixou claro que, sobre as inscrições, terá uma restrição. “Vai ter que enviar o vídeo para a produção, mas aí vai um spoiler. Só vamos aceitar vídeos feito dentro de casa!”, escreveu.







Mostrando empolgação já com a próxima edição, Boninho declarou: “Vamos trabalhar para fazer melhor no ano que vem. Sou mega louco nisso”, escreveu.











