Botafogo mantém pés no chão após pedida de estrela, mas conversas serão retomadas

​Nigeriano que jogou a última Copa do Mundo, Obi Mikel está sim nos planos do Botafogo. E a vontade do clube em trazer este jogador é tanta que, segundo o ​Uol Esporte, as partes já conversaram até sobre números. No entanto, a direção sabe que, por conta da crise financeira, não poderá fazer loucuras para contratar mais um nome de renome internacional.

As primeiras tratativas mostraram que o atleta quer receber mais do que o Fogão pode pagar. Agora, os dirigentes esperam o fim da pandemia de coronavírus para retomar as negociações e, quem sabe, se chegar a um denominador comum. Inclusive, esta parada no futebol e a consequente queda de receitas em equipes de todo o planeta é vista como algo positivo no que se refere ao desfecho do negócio, uma vez que ninguém terá tanto poder de fogo para investir logo ali na frente. Porém, se sabe que a diferença, até o momento, é bastante grande, o que coloca, naturalmente, os pés de todos no chão.

Quem está à frente das negociações é Ricardo Rotenberg, integrante do comitê executivo de futebol do Botafogo. Aliás, como ainda não é possível ter noção do que acontecerá com o futebol em um futuro próximo, até mesmo Yaya Touré não pode ser descartado, com as tratativas voltando à ativa quando se souber que a bola irá novamente rolar. O grupo do Fogão está de férias até o final de abril, e o japonês, por enquanto a maior estrela da companhia, entrou em campo em apenas uma oportunidade.

